Per il segno del Capricorno, il mese di febbraio 2020 sarà eccellente per il lavoro e per lo studio, con un Mercurio pronto a sostenere i nativi di questo segno in ambito colloquiale e un Giove che donerà loro molta fortuna e dinamismo. Bisognerà soltanto fare attenzione ai sentimenti e all'aspetto emozionale delle relazioni.

Ottimi la salute e il magnetismo grazie a Marte, i nativi di questo segno saranno in grado di fare molta attività fisica.

Amore e affetti

Questo febbraio sarà un mese nettamente diviso in due.

La prima metà sarà caratterizzata da una armonia all'interno della coppia tutto sommato stabile, senza scossoni troppo importanti. Sarà la seconda metà del mese ad avere Venere in quadratura che potrebbe portare gelosie e dubbi nella vostra relazione. Se la crisi si protrae da molto tempo, allora sarà arrivato il momento di pensare ad una pausa o ad una rottura definitiva. Se invece non avete problemi di coppia, la situazione si risolverà con tanta pazienza e chiarimenti a cuore aperto. Giove vi darà molta fortuna negli incontri, ma Venere ostacolerà un eventuale risvolto di stampo sentimentale anche per una persona che vi piace particolarmente.

Marte però aumenterà il vostro potere seduttivo.

Lavoro e studio

Mercurio e Giove agiranno assieme per offrirvi un lavoro energico e dinamico, fortemente comunicativo e molto aperto alle collaborazioni con i colleghi e gli accordi in genere. Il giorno 4 febbraio sarà determinante per questo avvio scoppiettante con un prosieguo altrettanto vivace.

La ricerca di lavoro sarà ampiamente ricompensata e l'attività lavorativa in generale si potrà avvalere non soltanto di progetti iniziati ma anche quelli che attendono ancora di essere concretizzati.

Saranno favoriti shopping e acquisti vari, soprattutto quegli investimenti che avete sempre desiderato ma che avete fatto procrastinare a lungo.

Lo studio sarà efficace a e brillante, in particolar modo quelli di stampo scientifico, dal momento che sono queste le materie che spesso i nati di questo segno prediligono.

Fortuna e salute

L'ottimismo sarà la chiave per affrontare questo periodo fortunato grazie a Giove.

Ma aumenterà anche la fiducia nel futuro e l'autostima. Se l'ambito professionale vi darà modo di avere successi e molte remunerazioni economiche, però Saturno potrebbe crearvi qualche ostacolo che purtroppo non sempre sarà facile superare.

Dal 17 febbraio subentrerà Marte a favorire le vostre energie, la vostra salute fisica ma anche la vostra dinamicità mentale. Dedicarvi sia allo sport che ai giochi mentali nel tempo libero vi aiuterà ad essere scattanti e più sicuri di voi stessi.