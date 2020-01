L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Capricorno prevede un periodo differente rispetto al mese precedente. Non ci sarà la stessa configurazione astrale positiva formata da Giove e Saturno. Lo spostamento di Venere inoltre potrebbe provocare qualche difficoltà dal punto di vista sentimentale, tanto che sarà necessaria attenzione a non causare litigi di coppia, evitando di dire qualcosa che potrebbe offendere il partner. Per i single ci saranno svariate avventure tutte da vivere con amici o nuove conoscenze, ma sarà difficile che si butteranno in una nuova relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro gli influssi di Mercurio in sestile riusciranno a garantire degli ottimi guadagni, e progetti lavorativi spesso interessanti da portare a termine. La fortuna e l'ottimismo faranno da padrona soprattutto nel lavoro, e la salute sarà più che sufficiente.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi Capricorno.

Amore e amicizie

Potrebbe esserci qualche difficoltà dal punto di vista sentimentale per i nativi del segno a causa di un quadro astrale formato da Venere in posizione a voi sfavorevole.

La vostra relazione di coppia potrebbe subire un calo per quanto riguarda l'affiatamento di coppia, tanto che potrebbero esserci dei piccoli litigi con il partner per via di un vostro atteggiamento sbagliato che potrebbe creare solo altri problemi. Cercate di mostrare più affetto e siate più comprensivi e disponibili. Per i single sarà un periodo tutto da vivere grazie a svariati uscite con gli amici che permetterà di fare nuovi incontri.

Ciò nonostante sarete più interessati a divertirvi e non avrete una grande voglia di buttarvi in nuove relazioni di coppia.

Le amicizie dunque saranno un punto importante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di febbraio. Non dimenticatevi però di ricambiare il favore quando sarà necessario.

Fortuna e salute

Per quanto riguarda la buona sorte, l'oroscopo prevede un certo ottimismo durante il mese che vi tornerà utile sul posto di lavoro per raggiungere notevoli risultati.

Marte in buona posizione astrologica vi darà le energie necessarie per svolgere al meglio ogni attività lavorativa per ottenerne così buoni risultati.

Lavoro e impegni

Sarà un mese particolarmente brillante per quanto riguarda la sfera lavorativa secondo le previsioni per l'oroscopo del mese di febbraio. Ottimismo e fiducia in voi stessi saranno sempre a vostra disposizione per svolgere correttamente le mansioni grazie agli influssi benefici di Mercurio in sestile. Sarete inoltre molto aperti alle collaborazioni con i colleghi per migliorare la vostra reputazione.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego la ricerca potrebbe essere finalmente ricompensata.