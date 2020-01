Per il segno del Leone questo febbraio 2020 non sarà un mese particolarmente fortunato. Se l'amore creerà ai nativi situazioni piuttosto piacevoli, il lavoro potrebbe arrecarvi degli ostacoli, ma per chi cerca lavoro ci saranno molte occasioni di convincere gli eventuali datori di lavoro ad una assunzione ottimale dal punto di vista economico. Salute instabile, guadagni abbastanza soddisfacenti.

Amore e affetti

Vi sembrerà che il mese di febbraio si apra con molti insuccessi in amore ed incomprensioni piuttosto pesanti all'interno della vostra relazione, ma dopo il giorno 8 Venere in trigono vi darà molte opportunità di conquistare una determinata persona o di fare incontri che prometteranno una eventuale relazione, o comunque un sentimento di profonda amicizia.

Se avete già una relazione in corso allora vivrete una affinità molto più intensa, fatta di momenti piacevoli sia dal punto di vista fisico che sentimentale.

Anche se ci potrebbero essere delle divergenze anche piuttosto marcate le affronterete insieme a testa alta, se soltanto lo vorrete. Se invece preferirete rimanere in costante conflitto, allora le cose potrebbero sfociare in una tensione molto forte.

Gli ultimi giorni del mese senza un reale appoggio di Venere e Marte potrebbero risultarvi molto difficoltosi a livello amoroso.

Lavoro e studio

Questo mese non sarà favorevole per il lavoro. Innanzitutto, l'opposizione di Mercurio finirà il giorno 4 febbraio, quindi per gran parte dell'arco temporale di questo mese potrebbe non essere molto “benevolo”. Però, le occasioni di trovare un lavoro aumenteranno con l'incedere dei giorni, quindi se non ne avete oppure ne avete uno che non soddisfa pienamente le vostre aspettative sarà bene cominciare a cercare dalla seconda metà del mese.

Giove non influirà molto positivamente sulle attività lavorative in generale, quindi ciò che dovrete fare è aspettare tempi migliori e nel frattempo sfruttare le occasioni e i progetti che avete voi stessi creato all'inizio dell'anno. Sicuramente i guadagni che ne sortiranno saranno comunque abbastanza buoni.

Lo studio sarà il favorito, perché la seconda metà del mese avvertirete una certa capacità comunicativa che sicuramente gioverà moltissimo al vostro voto o comunque al risultato che volete raggiungere.

Fortuna e salute

Giove, come già è stato detto in precedenza, non vi regalerà la fortuna che vorreste; d'altro canto, Venere potrebbe farvi aprire nuove porte, seppure piccole e pienamente da sfruttare più che potete. Ciò che però veramente farà al caso vostro sarà la volontà di crearvi da soli la vostra fortuna, al momento.

Marte in trigono nella prima metà del mese vi darà le energie che cercate per un viaggio, magari in un luogo che volevate visitare da tempo, anche lontano dalla vostra zona o dal vostro paese.

Ovviamente dovrete stare attenti alla salute con qualche accorgimento in più, ma non ci saranno problematiche rilevanti in tal senso.