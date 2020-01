L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Sagittario è caratterizzato da un periodo ricco di positività, formato da Venere in quadratura pronto a dare una mano nei momenti del bisogno. In amore, a parte la prima settimana del mese nella quale potrebbero esserci dei piccoli problemi che passeranno subito in secondo piano, l'affiatamento di coppia sarà molto buono per poter pianificare al meglio la propria vita sentimentale. I single alla ricerca dell'amore potrebbero non ottenere grandi risultati, mentre coloro che hanno già qualcuno nel cuore potrebbero riuscire a conquistare la persona amata e buttarsi così in una nuova relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un po’ meno entusiasmo del solito, dunque con meno efficienza del previsto. La fortuna sarà presente dal punto di vista del denaro, mentre per quanto riguarda la salute Marte donerà le energie necessarie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale l'oroscopo prevede per voi una situazione positiva che, a parte la prima settimana, si presenterà positivo per tutto il periodo.

La vostra relazione di coppia si rivelerà piena di fascino e saprete come sfruttare al meglio ogni momento per creare la giusta intesa di coppia. Se siete single e avete una persona da amare, tutto quello che dovrete fare sarà creare il giusto scenario per poter conquistare definitivamente la vostra potenziale anima gemella. Se invece non avete ancora nessuno da amare, sfruttate la posizione benefica del pianeta Venere per uscire spesso e fare sempre più nuove conoscenze.

Per quanto riguarda le amicizie, secondo l'oroscopo potrebbero essere molto utili soprattutto per i single nati nella seconda decade per sconfiggere la timidezza e conoscere nuove persone.

Fortuna, salute, lavoro e impegni

In quanto a fortuna, l'oroscopo prevede Giove positivo, pronto a portare beneficio dal punto di vista finanziario, anche se il lavoro non sarà particolarmente stimolante per voi nativi del segno.

Marte in posizione benefica invece vi permetterà di avere tutte le energie necessarie raggiungere i risultati sperati soprattutto in ambito sentimentale.

Potrebbe esserci un leggero calo di entusiasmo per quanto riguarda la sfera lavorativa durante il secondo mese dell'anno. Non avrete mansioni lavorative che v'interesseranno molto, ciò nonostante sarete comunque in grado di svolgerle correttamente ed ottenere dei buoni guadagni. Non tiratevi indietro inoltre quando avrete davanti delle occasioni di poter lavorare in gruppo, oppure di investire in progetti che potrebbero garantirvi ulteriori entrate.

Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego potrebbero riuscire a trovare qualcosa di interessante.