Questo mese di febbraio dell'anno 2020 per il segno del Sagittario procederà abbastanza favorevolmente sia per l'amore, che gradatamente sarà sempre più intenso e complice, che per la salute, potenzialmente ottimale da molti punti di vista.

Sul lavoro invece ci saranno parecchie difficoltà sia per eventualmente cercare un impiego che nel mandare avanti uno già in possesso. Sicuramente sarà il caso di mantenere quanta più tranquillità possibile.

Amore e affetti

L'aspetto astrologico del vostro segno sul campo amoroso esigerà molta pazienza, perché soltanto dopo il giorno 8, quando Venere non sarà più in quadratura ma procederà lentamente verso una posizione più favorevole al vostro segno.

Dalla seconda settimana del mese in particolare, avvertirete che le cose all'interno della coppia miglioreranno sensibilmente, che l'intesa raggiungerà piano piano ottimi livelli e che la complicità raggiungerà anche un umore decisamente passionale grazie a Marte favorevole fino al 16 febbraio.

Ottime le prospettive di fare amicizie e conoscenze varie. Qualcuno di questi incontri eccezionali potrebbe trasformarsi potenzialmente in relazioni, ma la durata di queste dipenderà sia da voi che dall'altro.

Lavoro e studio

La quadratura di Mercurio dal giorno 4 febbraio porterà purtroppo ad incomprensioni con i colleghi che non solo comprometterà l'intesa collaborativa, ma porterà anche ad avere contrasti a causa proprio del lavoro stesso. Non sarà quindi una situazione facile per chi lavora con molte persone. Al contrario, lavorare in solitaria potrebbe essere la soluzione, per il momento.

Sul fronte pecuniario potrebbero esserci degli acquisti quasi “obbligati”, quindi bisognerà armarsi di pazienza e risparmiare quanto più possibile.

Anche la ricerca di lavoro potrebbe risultare piuttosto deludente, però il consiglio prevalente sarà quello di continuare a cercare qualcosa di abbastanza sostanzioso per poter soddisfare le vostre esigenze. Evitate comunque gli accordi per i quali nutrite dei dubbi o di fare investimenti, piccoli o grandi che siano.

Voi studenti dovreste cercare di studiare più spesso per non arrivare impreparati nei giorni d'esame.

Fortuna e salute

Anche se Giove potrà regalarvi qualche piccola occasione di avere sorprese in denaro, sfortunatamente i soldi tenderanno più ad uscire che ad entrare. Il pianeta della piccola fortuna Venere però vi darà qualche piccola occasione che potrete sfruttare a vostro vantaggio per quanto riguarda qualche progetto lavorativo.

Marte vi offrirà il suo supporto con le energie che ritorneranno e la salute che non darà problematiche troppo grandi.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Fare dell'attività sportiva, meglio se all'aria aperta, sarà molto utile per rinforzare ulteriormente sia il corpo che la mente.