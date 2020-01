L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Scorpione prevede i pianeti Giove e Saturno in angolo positivo, che daranno una spinta in ambito lavorativo, fornendo inoltre un certo ottimismo. Proprio sul posto di lavoro sarà più facile gestire mansioni anche tra le più complesse, grazie anche ad un’ottima forma fisica durante il mese. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'oroscopo non promette gli stessi successi del lavoro. Chi vive una relazione fissa avrà meno tempo da dedicare alla propria anima gemella e questo potrebbe creare dei problemi per quanto riguarda l'affiatamento di coppia.

Nulla di drammatico, ma per uscirne fuori sarà necessario dimostrare il proprio amore nei confronti del partner. Per i single, Giove potrebbe regalare loro delle magiche opportunità da sfruttare in questo periodo carico di romanticismo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi Scorpione.

Amore e amicizie

La sfera sentimentale si rivelerà a tratti favorevole per voi nativi del segno nel corso del mese di febbraio. L'oroscopo prevede qualche piccolo battibecco tra voi e la vostra anima gemella, a causa della mancanza di tempo da parte vostra o del partner stesso.

La cosa migliore da fare potrebbe essere spiegare bene le vostre intenzioni e dimostrare il vostro amore cercando di trascorrere più tempo con lui/lei. La situazione sarà decisamente più rosea per i cuori solitari. Infatti, Giove sarà favorevole per voi single alla ricerca dell'amore e fare nuovi incontri potrebbe essere più semplice. Preparatevi dunque a trascorrere un periodo carico di romanticismo.

Le amicizie potrebbero passare in secondo piano secondo l'oroscopo di febbraio. Cercate di dedicare maggiore attenzione agli amici in quanto potrebbero anche voltarvi le spalle.

Fortuna e salute

Dal punto di vista della fortuna potrebbero non esserci grandiose opportunità. I successi che raggiungerete, dunque, saranno frutto della vostra caparbietà. La salute sarà fondamentale ovunque, come logico che sia, ma soprattutto sul posto di lavoro per cercare di portare a termine la grande mole di incarichi da svolgere.

Lavoro e impegni

Un oroscopo convincente sul fronte lavorativo per voi nativi del segno. Avrete dalla vostra parte una configurazione astrale spesso incentrata su tale ambito e ciò vi consentirà di raggiungere risultati migliori con le vostre mansioni. Dovrete anche ringraziare colleghi ed eventuali clienti che preferiranno appoggiarsi alle vostre competenze professionali. Sarà anche un periodo adatto per fare un acquisto o un investimento di lunga durata, grazie alle vostre finanze che in questo periodo saranno in rialzo.