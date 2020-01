L'Oroscopo di febbraio è pronto a svelare cosa porterà il nuovo mese per i nati sotto i vari segni zodiacali. Dopo aver vissuto un gennaio abbastanza discontinuo sul piano dell'amore e nel lavoro, adesso febbraio potrebbe migliorare di molto la situazione portando salute, soldi e fortuna un po' a tutti. Mercurio e Venere favoriranno il Toro, mentre Marte risulterà in opposizione per i Gemelli.

A questo punto diamo spazio all'oroscopo di febbraio per tutti, dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni dell'oroscopo di febbraio da Ariete a Cancro

Ariete - Per uscire dai vostri problemi o per ottenere i risultati attesi, è meglio lasciare l’isolamento e cercare l’aiuto degli altri. Gli amici vi staranno vicini, ma anche al lavoro vi accorgerete che è possibile stabilire alleanze. Perfino vecchi concorrenti vi verranno incontro, adesso che antichi motivi di litigio si sono stemperati. Voi, d’altra parte, avete voglia di provare al mondo intero e a voi stessi quello che valete. L’amore è piacevolmente segnato dall’influenza di Venere - nel segno il 7 febbraio - che vi renderà focosi e pieni di desideri.

L’importante sarà rispettare i tempi e i gusti del partner che, a volte, non coincideranno del tutto con i vostri. Evitate almeno i giudizi gratuiti che, troppo spesso, vi verranno spontanei alle labbra, soprattutto quando si tratta di aspetti del suo carattere che in realtà non vi danno alcun fastidio.

Toro - Mercurio e Venere, vostri astro guida secondo l'oroscopo di febbraio, vi saranno favorevoli per buona parte del mese e vi daranno una mano a mettere ordine in tutti i settori più agitati della vostra vita.

Sul piano del lavoro, finalmente cominciano a delinearsi le possibilità di cambiare quello che non vi soddisfa più: preparatevi, in vista della “rivoluzione” che Urano potrebbe portarvi, a cominciare dal mese prossimo. Per quanto riguarda i sentimenti, a febbraio avrete una gran voglia di fare sul serio, con Venere in Ariete che sottolinea la vostra concretezza e carnalità. Lasciate perdere, quindi, chi vi fa tante promesse prive di fondamento, chi finge di essere “tenerone” a oltranza, ma poi, all’atto pratico, non sa essere all’altezza.

Solo chi dimostrerà di avere intenzione di prendersi le sue responsabilità si meriterà, anche per questo mese, la vostra impegnativa ma eccitante compagnia.

Gemelli - In questo mese secondo l'oroscopo di febbraio occorrerà decisamente prendervi per il vostro verso: con Marte in opposizione al vostro segno, tirerete fuori tutto il vostro spirito polemico ed indipendente, ben sostenuto dalla logica e dalla razionalità che vi contraddistinguono. In ogni caso, state attenti a non farvi coinvolgere troppo da polemiche con i vostri conoscenti: potrebbero assorbirvi energie preziose e distrarvi proprio quando l’attività professionale è più stimolante e richiede la massima concentrazione.

Sul piano dei rapporti affettivi, con il sostegno del Sole e di Mercurio, moltiplicherete le nuove conoscenze, con una gran voglia di divertirvi e tante brillanti avventure che vi attraggono. Se però state vivendo un rapporto affettivo cui tenete, sarà meglio non esagerare con i diversivi, e concentrare tutte le energie con il partner.

Cancro - Secondo l'oroscopo di febbraio, gli astri consigliano di fare molta attenzione alla comunicazione a tutti voi del Cancro: Mercurio, infatti, vi contrasta per la maggior parte del mese. Di conseguenza vi sarà spesso difficile scegliere le parole giuste per farvi comprendere dagli altri, e, di conseguenza, vi sentirete ingiustamente respinti.

Attenzione anche alla scelta dei tempi per esternare le vostre richieste: nonostante l’intuito che di solito vi caratterizza, potreste sbagliare clamorosamente il momento di parlare o di tacere. Soprattutto in amore, l'oroscopo di febbraio precisa che il buon dialogo può avvenire in circostanze delicate: non siete proprio i soliti dolci remissivi, disposti a passare sopra a tutto, pur di non far dispiacere al partner. Al contrario, mostrerete un’insolita grinta, e il desiderio impellente di mettere chiarezza nel vostro rapporto. Nella maggior parte dei casi ciò sottolineerà il vostro fascino, e la coppia farà un salto di qualità.

Oroscopo di febbraio, il mese da Leone a Scorpione

Leone - L'oroscopo mensile con le predizioni di febbraio, prevede che molto di quanto avete seminato finora, sta per giungere a maturazione. Continua nel lavoro la poderosa spinta di Giove in Capricorno, che, oltre a portarvi una miriade di impegni e appuntamenti, vi regalerà generosamente tutta l’energia che occorre per portarli a termine con soddisfazione. Quindi, stringete i denti: il momento del successo finale si avvicina. In campo affettivo si possono registrare anche in febbraio parecchi alti e bassi. Da una parte avete il sostegno di Marte, che vi metterà addosso una certa vivacità; ma dall’altra il Sole e Mercurio non aiutano a mantenere i rapporti sereni e distesi.

Cercate di essere molto pazienti, e, prima di prendere decisioni drastiche, lasciate sempre sbollire la vostra ira. Si fa in fretta a offendere il partner, magari addirittura a piantarlo in asso per ripicca, ma poi potreste amaramente pentirvi della vostra impulsività.

Vergine - La vostra situazione, in base all'oroscopo di febbraio, è in netta risalita, anche se i tempi per arrivare ai traguardi che vi siete prefissati possono essere ancora lunghi. Dal punto di vista del lavoro e degli affari, abbiate il coraggio di approfondire e portare avanti le vostre idee più originali: proprio da esse, fra qualche tempo, arriveranno le maggiori soddisfazioni.

Si tratta, tuttavia, ancora di un periodo di semina, non di raccolto. In amore è un buon momento per dare concretezza al vostro rapporto, se ne avete uno, impostando tanti piccoli dettagli della vita insieme, che vi daranno una solidità e una complicità sempre maggiori. Se invece siete alla ricerca di un partner, evitate la tentazione di presentarvi in modo diverso da come siete, magari secondo un vostro improbabile ideale di perfezione: sarebbe certamente controproducente.

Bilancia - Periodo decisamente positivo, almeno per quanto riguarda professione ed affari; di conseguenza anche le vostre finanze andranno di bene in meglio.

L’unico punto dolente, in base a quanto preventivato dall'oroscopo di febbraio, riguarda il vostro carattere, che potrebbe portarvi ad esagerare. Un passo più lungo della gamba, come si dice, e tutto il vostro castello di carte potrebbe cadervi in mano. Moderazione ed equilibrio, quindi, che sono le doti caratteristiche del vostro segno, ma che in questo mese sembrano affievolirsi. In amore, sotto l’influenza di Marte, molti di voi si dimostreranno meno compassati, più passionali del solito. Che si tratti di dare l’avvio a una nuova storia, o di mettere ordine in quella che già state vivendo, lo farete “alla grande”, prendendo di petto il partner e le sue contraddizioni.

La maggior parte di voi avrà la soddisfazione di vedere che le cose cominciano a cambiare, pochi, invece, si decideranno a voltare drasticamente pagina.

Scorpione - In vista del nuovo mese, l'oroscopo di febbraio indica che vi sentirete in una fase di passaggio, di cambiamento e di maturazione, sia dal punto di vista interiore che da quello degli avvenimenti esterni. Molti di voi avranno la soddisfazione di concludere imprese o affari che li hanno impegnati da tempo, dopo di che comincerà a delinearsi qualcosa di nuovo, la cui gestazione li terrà a lungo sotto pressione. Attenti, di conseguenza, al nervosismo e alla fretta: inutile prendersela con chi non c’entra.

Con il partner, grazie a Venere, potete vivere un rapporto sereno e armonioso; se poi siete in cerca dell’anima gemella, questo pianeta vi aiuterà sia a trovarla sia a far colpo su di lei. Favoriti soprattutto i rapporti con persone lontane, o addirittura con stranieri. Un viaggio d’affari o una vacanza possono essere un ottimo momento per conoscere la vostra futura “metà”.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Marte nel vostro segno - dal 16 febbraio in Capricorno - e Giove in aspetto favorevole daranno una spinta propulsiva, a voi toccherà soltanto reggere il volante per guidare la vostra esistenza verso le mete che vi interessano.

Dovrete, quindi, limitare i momenti di relax e di vacanza, per non perdere la concentrazione e per non lasciarvi sfuggire nessun particolare degli affari che state seguendo: proprio da minimi dettagli, infatti, potrebbe venire un “asso nella manica” capace di far vincere la partita a chi lo possiede. Grande entusiasmo e simpatia in amore, che vi permetteranno i farvi notare dalla persona dei vostri sogni. Nella seconda parte del mese, poi, anche Mercurio comincerà ad aiutarvi, rendendo più facile e convincente un’eventuale dichiarazione d’amore. Se dovete cominciare una storia, cercate una persona che vi sia profondamente affine, anche se non è perfetta da altri punti di vista.

Capricorno - Mercurio in Acquario - dal 3 febbraio in Pesci - vi rende più dinamici e duttili, smorzando quell’aria così rigida che spesso vi contraddistingue e che mette addosso ai vostri interlocutori una certa soggezione. Vi sarà utile una notevole duttilità per affrontare questo periodo della vostra vita, nel quale dovrete adattarvi a dei cambiamenti. Buone opportunità, invece, per chi è in cerca di prima occupazione, o per chi ha deciso di cambiare quella attuale e si è già mosso da tempo in proposito. Favoriti gli incontri sentimentali soprattutto nella prima parte del mese; nello stesso periodo, se siete già in coppia, potete affrontare discorsi e progetti impegnativi per la vita insieme. Infatti sia voi che il partner desiderate una crescita del rapporto, che diventerà più stringente e ricco di soddisfazioni. A tratti, chiederete troppo a voi stessi: smettetela e tutto diventerà più facile, compreso arrivare al successo!

Acquario - Smettete di cercare un “colpevole” per qualunque cosa che, nella vostra vita, non sia andata completamente bene! Siate meno pessimisti, e vedrete che le vostre cose ricominceranno a girare, in modo assai meno traballante e precario di quanto vi aspettate voi stessi. Buoni consigli vi arriveranno da chi vi ama, che vede le cose con occhi più distaccati dei vostri, e può aiutarvi a cogliere le lezioni del passato, per non ripetere, ancora una volta, gli stessi errori. E’ probabile che, nella professione, qualche iniziativa già messa in cantiere subisca ritardi o battute d’arresto; approfittatene per completare la vostra preparazione, o per mettere a punto qualche dettaglio. Nella coppia, qualche discussione senza capo né coda può rovinarvi l’umore, ma basterà non insistere perché i sentimenti riprendano a cementare la vostra unione. Il senso di solidarietà reciproca e di complicità sono in aumento lento, ma continuo.

Pesci - Le previsioni dell'oroscopo per il mese di febbraio annunciano che Venere e Marte vi sono favorevoli, e vi invitano a guardare al futuro con più ottimismo del solito. Troppo spesso, infatti, vi lascerete prendere da “cattivi pensieri”, legati a vecchie esperienze che vi hanno scottato. In campo professionale, riceverete o avete appena ricevuto una proposta inaspettata, che merita di essere considerata con tutto il vostro interesse, perché può rappresentare una svolta positiva e duratura nella vostra vita. Approfittate dell’aiuto di Venere, in particolare, per ampliare e sfruttare a fondo una rete di relazioni d’affari: può esservi di grande aiuto, proprio nel momento in cui affronterete campi nuovi. L’amore è all’insegna dell’armonia, soprattutto per quanti tra voi già vivono una storia, o sono lì lì per dichiararsi. I single possono contare su diversi ammiratori, se desiderano iniziare un’avventura: attenzione solo ai pettegolezzi, se la vostra scelta cadrà su qualcuno che non è libero.