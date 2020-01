Il mese di febbraio 2020 per il segno del Toro sarà molto prolifico dal punto di vista lavorativo ed ottimale sul fronte della Salute. In amore i nativi di questo segno avranno molti punti a loro sfavore a causa di dissonanze planetarie molto forti, ma non mancheranno le occasioni importanti in cui si potrà “aggiustare” ciò che purtroppo potrebbe incrinarsi.

Amore e affetti

Venere sarà in sestile soltanto fino al giorno 7 febbraio. Perciò avrete soltanto questa prima settimana del mese da poter sfruttare per poter fare conquiste e rafforzare legami non solo d'amore ma anche di amicizia e affetto.

Il periodo così positivo però purtroppo cederà il passo ad uno molto stabile, per niente interessante e decisamente incline a volgere molte situazioni spinose verso un bivio decisivo. Se ci sono storie non così solide, le eventualità di sfociare in una separazione o comunque in una rottura definitiva sono molte e decisamente più forti rispetto alle crisi precedenti.

Un improvviso cambio di rotta però potrebbe verificarsi con Marte a partire dal giorno 17 febbraio. Le energie erotiche e di seduzione di questo pianeta infatti influiranno notevolmente sugli incontri che si faranno da questo giorno particolare in poi e magari ristabilire un equilibrio per eventuali riappacificazioni, non solo di stampo amoroso.

Un Mercurio piuttosto “capriccioso” ma più benevolo nel corso della seconda metà del mese vi darà qualche occasione in più per eventuali chiarimenti, ma non per progetti di stampo amoroso.

Lavoro e studio

Mercurio sarà sicuramente più agevole per voi per quanto riguarda il lavoro, per i progetti con i colleghi per collaborazioni, per gli accordi. Fin dal giorno 4 febbraio ci saranno opportunità davvero grandiose e favorevoli anche per chi è ancora alla ricerca di un lavoro stabile o comunque migliore di quello attuale.

I guadagni non si faranno attendere, anzi. Ma saranno ancora più immediati per chi ha già un progetto in corso ed intende portarlo a termine nel migliore dei modi. Giove con la sua fortuna porterà alla vostra buona volontà molto di quel sostegno di cui avrete sicuramente bisogno, anche per quanto riguarda investimenti di grossa portata o di progetti ambiziosi tenuti riposti nel cassetto da molto tempo.

Questo Mercurio sarà sicuramente favorevole agli studenti, tanto che non serviranno molte ore di studio per poter fare discorsi di esami complessi e pienamente efficaci.

Fortuna e salute

L'appoggio di Giove sarà molto utile per molti fronti del mese di febbraio, senza dubbio però sarà il lavoro e l'aspetto burocratico ed economico quelli che ne gioveranno di più. Ottimi i contratti lavorativi che verranno stipulati fra voi ed il datore di lavoro e le novità non si faranno attendere molto.

Le energie e la salute fisica in generale sarà efficace sia per il lavoro che per lo sport, senza dimenticare che anche l'attività erotica farà sicuramente bene a molti aspetti.