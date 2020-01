Il mese di gennaio sta per finire ed è quindi il momento di indagare che cosa dicono le stelle per il secondo mese del 2020, in particolare per il segno dei Gemelli.

In amore la prima metà di febbraio potrebbe rivelarsi sottotono, non mancheranno dubbi e incertezze, ma durante la seconda metà il segno potrà recuperare e vivere forti emozioni. In ambito lavorativo si potranno ottenere delle risposte positive. Per quanto riguarda invece la salute non mancheranno i momenti sottotono, l’ansia e lo stress potrebbero procurare qualche disturbo psicofisico.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio 2020 per i Gemelli

Amore: Venere non è più in opposizione durante il nuovo mese, tuttavia le prime 15 giornate di febbraio potrebbero rivelarsi un tantino sottotono per il segno. All'interno dei rapporti di coppia, soprattutto per coloro i quali vivono una relazione nata da poco o stanno tentando disperatamente di far funzionare un rapporto che non va, non mancheranno i contrasti e le discussioni.

La seconda metà del mese al contrario signora è la più vantaggiosa, qualcuno dovrà prendere delle scelte sofferte, ma dopo il temporale torna sempre il sereno e questo succederà anche ai Gemelli che, durante la primavera avranno una vera e propria rinascita. L'ultima settimana di febbraio sarà vantaggiosa per coloro i quali sono alla ricerca dell'anima gemella, secondo l'oroscopo gli incontri sono favoriti.

Chi vive un rapporto che prosegue da tempo sentirà il bisogno di portare nuove emozioni al proprio rapporto, la sessualità è in crescendo. Attenzione ai contrasti familiari tra il tre e il 7 febbraio.

Lavoro: Giove smette di essere in posizione dissonante rispetto al segno, questo consentirà ai Gemelli di trovare delle soluzioni durante il mese di febbraio 2020. Saranno giornate vantaggiose per chi è alla ricerca di una mediazione, anche di carattere legale.

L'oroscopo favorisce coloro i quali intendono rimboccarsi le maniche e investire sul proprio futuro lavorativo, sarà possibile concludere degli affari o delle vendite redditizie. A partire dal 16 del mese, quando anche Marte smetterà di essere in opposizione al segno, potrebbero arrivare delle proposte vantaggiose, qualcuno potrebbe ottenere una promozione in un’altra città.

Salute: l'oroscopo di febbraio lascia presagire una metà del mese faticosa e stressante, a causa dell’opposizione di Marte i Gemelli potrebbero vivere dei momenti sottotono anche dal punto di vista della salute. Non è non è inoltre da escludere che qualcuno risenta di disturbi psicofisici, come emicrania o cervicale.

Quelle dal 4 al 6 febbraio saranno le giornate in cui bisognerà fare maggior attenzione. Al contrario partire dal 16 del mese sarà possibile recuperare, tuttavia sarebbe bene continuare a tenere la situazione sotto controllo.