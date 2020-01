L'oroscopo di febbraio è pronto a dare notizie sull'andamento del Leone nel secondo mese dell'anno. L'amore potrebbe rivelarsi un autentico disastro per chi si trova già in coppia, i successi professionali invece non mancheranno. I single dovrebbero valutare oggettivamente le situazioni e poi decidere.

Il mese di febbraio del Leone

Coloro che sono nati sotto il segno del Leone vivranno un febbraio in cui vorranno far valere le proprie idee. Andiamo ad approfondire l'andamento delle relazioni di coppia, delle attività dei single, dell'ambito professionale e della salute.

Amore di coppia: non sarà un mese particolarmente convincente in fatto di relazioni di coppia. Il vostro carattere potrebbe portarvi ad essere protagonisti di accese polemiche. Sarà molto importante il ruolo della famiglia e cercherete di trascorrere più tempo possibile con le persone a voi care. In alcuni casi potrebbero riscontrarsi rotture con la persona amata, potreste accorgervi di non avere più un sentimento forte come quello del passato. Confrontatevi e fate chiarezza.

Single: cercate di capire cosa realmente desiderate, non siate integralisti e lasciatevi andare ad alcune conoscenze.

Vale sempre la pena valutare e non giudicare senza aver almeno capito di cosa si tratta. Scegliete con cognizione. Una situazione, in particolare, si potrebbe sviluppare nel corso del mese, sappiate cogliere l'attimo e non credete alle dicerie.

Lavoro: sotto l'aspetto professionale potreste ottenere grandi risultati. Sarete molto impegnati in alcuni progetti particolarmente gravosi. La vostra tenacia e la voglia di lottare saranno sicuramente ripagate da una serie di successi. Alcune difficoltà non mancheranno ma poi tutto si sistemerà in maniera brillante. Non prendete in considerazione le critiche che risultano essere troppo pretestuose. Andate diretti per la vostra strada.

Salute: cercate di dedicare più tempo alla salute del vostro corpo. Farà sicuramente bene qualche camminata, soprattutto mattutina.

Se è passato del tempo da quando avete fatto dei controlli sarà il caso di provvedere. La vostra salute é una cosa importante. Ci potrebbero essere in alcuni casi delle difficoltà economiche che potrebbero far pensare di rimandare le visite preventivate.

Le caratteristiche del segno

I nati tra il 23 luglio e il 22 di agosto appartengono al segno del Leone. La vicinanza del Sole rende questo segno molto energico e particolarmente grintoso. Un difetto potrebbe essere quello di lanciarsi in alcuni progetti e non essere in grado di portarli a compimento, a volte perché troppo complessi per le capacità personali, a volte perché gli stessi sono irrealizzabili. Il Leone è generoso e ama essere indipendente, possiede anche una sana ambizione. E' dotato di una grande leadership e tende a ottenere posti lavorativi prestigiosi e di responsabilità.

I nati sotto il segno del Leone entrano in conflitto quando si sentono comandati o debbono sottostare a determinate imposizioni. Per caratteristiche è un segno poco stabile e tendenzialmente infedele.