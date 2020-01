L'oroscopo di febbraio é pronto a comunicarci le attività del segno del Sagittario nel periodo preso in considerazione. I rapporti di coppia marceranno in maniera particolarmente spedita e il benessere fisico consiglierà la pratica di alcuni sport.

Il mese di febbraio del Sagittario

Il Sagittario vivrà un mese di febbraio abbastanza soddisfacente. Andiamo a scoprire l'amore di coppia, il comportamento dei single, l'aspetto professionale e lo stato di salute.

Amore di coppia: sarete soddisfatti e tenderete a pianificare il futuro con la persona amata.

Cercate di alimentare sempre la fiammella del vostro amore, qualsiasi calo potrebbe essere visto in maniera negativa dal partner. Il mese vi porterà qualche gratificazione sentimentale, la vostra dolce metà ci tiene a farvi sentire importante e vi darà tutto il suo calore. Apprezzate l'impegno e fatele qualche bella sorpresa.

Single: poche possibilità di mettervi in gioco, sarà un mese in cui tenderete più ad isolarvi che a tentare conoscenze o amicizie particolari. Non fatevene una colpa. gli amici sapranno stare al vostro fianco e non vi mancheranno le distrazioni e gli hobby che da sempre vi appassionano.

Rimanete tranquilli e guardate avanti senza piangervi troppo addosso.

Lavoro: cercate di andare d'accordo con tutti, la serenità dell'ambiente lavorativo risulterà essere fondamentale. Rimanete concentrati e otterrete certamente dei risultati importanti. Potreste avere alcuni problemi su un progetto che dovrete portare a termine entro fine mese. Tutto si risolverà per il meglio ma dovete essere pronti a sacrificare molte cose, mettete anche in preventivo di dedicare meno tempo alla vostra famiglia.

Salute: praticate qualche sport e vi sentirete certamente meglio. La salute é importante e non va tenuta da parte o sottovalutata. La pigrizia é sempre una brutta bestia, bisogna a tutti i costi riuscire a sconfiggerla.

Le caratteristiche del segno

Fanno parte del segno del Sagittario tutte le persone nate tra il 23 novembre e il 21 di dicembre.

Coloro che sono nati in questo periodo hanno un carattere tranquillo e vogliono essere autonome. Regna in loro l'ottimismo, sono amanti della libertà e non gradiscono troppo le critiche. Sanno essere spericolati, molto ambiziosi e credono fermamente nell'amicizia. I nati sotto il segno del Sagittario sono un po' troppo permalosi e impulsivi, per queste caratteristiche spesso si cacciano nei guai. Amano il loro lavoro e gli dedicano gran parte del loro tempo, non sanno portare a termine determinate situazioni di responsabilità, il matrimonio risulta essere una di queste.