L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio vedrà Toro e Vergine iniziare nel migliore dei modi mentre Sagittario e Cancro saranno assaliti da troppi pensieri negativi. Di seguito le previsioni settimanali dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12º Ariete: non siate tristi amici dell'Ariete, purtroppo questa è una delle peggiori settimane dell'anno per voi, ma da qui in poi le cose andranno sempre meglio. Purtroppo riceverete una delusione da una persona in cui credevate e sul lavoro le cose resteranno ferme, ma la salute è buona, quindi state su.

11º Bilancia: purtroppo siete troppo giù di morale e questo influirà sul lavoro e in amore, cercate di recuperare gli stimoli, in fondo la salute c'è ed è quello che conta.

10º Sagittario: settimana influenzata dal raffreddore, purtroppo vi sentirete un po' giù di corda, quindi pensate solo a curarvi, la famiglia vi coccolerà, e in fondo il lavoro può attendere.

9º Cancro: troppi pensieri, concentratevi sul lavoro, perché c'è bisogno di voi. Sappiate che vi siete comportati male con qualcuno, quindi rimediate.

Salute ottima.

8º Pesci: vi sentite giù di corda e svuotati di ogni entusiasmo, cercate di reagire. Sul lavoro avrete una piccola delusione, ma sarete attorniati da persone che vi vogliono bene. Purtroppo l'influenza ha colpito anche voi, ma la supererete alla grande.

7º Leone: sarà una settimana tutto sommato positiva per voi, ma dovrete rilassarvi e dedicarvi a ciò che vi piace fare, quindi non pensate al lavoro. In amore avrete una piccola sorpresa, purtroppo dovrete fare i conti con i malanni di stagione.

Le previsioni dei primi sei segni in classifica

6º Gemelli: non sapete bene cosa volete, mentre siete felici dopo un attimo vi sentite depressi, però riceverete una bella notizia e questo placherà il vostro dualismo. Tutto stabile in ogni campo.

5º Acquario: Grazie al vostro ingegno risolverete una situazione decisamente ingarbugliata sul lavoro.

State attenti perché qualcuno vi invidia, quindi ignorate ogni provocazione. Salute: qualche acciacco dovuto al freddo.

4º Scorpione: vi toglierete una bella soddisfazione con qualcuno che parlava male di voi. Sbrigatevi a chiamare quella persona perché ha bisogno di voi. Attenti a non prendere freddo.

3 º Toro: siete gentili e generosi con tutti e questa settimana il vostro carattere sarà premiato, farete felice una persona a cui tenete e aiuterete qualcuno sul lavoro che aveva bisogno di voi, questo farà sì che tutti vi ammirino. Salute perfetta come sempre.

2º Vergine: Quest'anno avete messo in lista numerosi traguardi e inizierete la settimana nel migliore dei modi, sul lavoro otterrete subito uno splendido traguardo e in amore qualcuno vi farà felice. Attenti ai malanni di stagione.

1º Capricorno: primo posto per voi a inizio anno, siate voi stessi, siete liberi di essere testardi in amore e in lavoro, perché tutti vi daranno ragione un po' per merito vostro e un po' perché avrete ragione.

Soldi in arrivo e salute perfetta. Siete al top del top.