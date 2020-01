L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio vedrà Toro e Sagittario iniziare la settimana nel migliore dei modi mentre Bilancia e Cancro saranno giù di morale. Di seguito le previsioni settimanali dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12º Gemelli: siete troppo stressati e questo influirà sul vostro umore. Purtroppo non riuscite a capire bene nemmeno voi cosa desiderate e questo non vi aiuta. Il consiglio è quello di dedicarsi alla famiglia. Negli altri campi andate per gradi e fissate gli obiettivi importanti.

11º Acquario: purtroppo sul lavoro ci sarà una piccola battuta d'arresto, ma non temete grazie al vostro ingegno ne uscirete. Cercate di non strafare e curatevi di chi vi vuole bene.

10º Cancro: qualche problemino in campo sentimentale influenzerà questa settimana, non rimuginate troppo sul passato ma guardate al presente. A metà settimana si presenterà un'occasione sul lavoro, coglietela.

9º Bilancia: avete iniziato l'anno con un senso di pigrizia e apatia, dovete assolutamente uscirne. Basta riposo, ora dovete agire.

Una persona cerca di parlarvi da tempo: ascoltatela, ne avrete solo benefici.

8º Scorpione: sarete un po' troppo irrazionali e questo non vi porterà benefici né in amore né sul lavoro. Cercate di pianificare le vostre azioni e occhio a non litigare con gli amici.

7º Vergine: qualche perdita economica vi ha destabilizzato, ma questa settimana potrete gettare le basi per uscirne alla grande. Qualcuno di fastidioso vi ronzerà attorno, siate gentili ma evitatelo.

Le previsioni dei primi sei segni in classifica

6º Ariete: in questo week end avete fatto il pieno di energie e questo vi darà la possibilità di iniziare al meglio la settimana. Fatevi sentire sul lavoro ma non siate troppo severi. Occhio ai colpi di freddo.

5º Pesci: l'amore va bene, la salute non vi manca ma siete un po' troppo sognatori e questo rallenterà il vostro lavoro.

Con un pizzico di impegno in più riuscirete a superare questa fase.

4º Toro: il weekend di relax vi ha reso molto sereni. Sul lavoro sarete attenti e dinamici mentre in amore una persona del passato tornerà in modo gradito. Occhio a non esagerare con gli spuntini.

3 º Sagittario: siete sul podio perché avete preso una giusta decisione, ora dovete solo attuarla. Soldi e amore sono in arrivo e domani avrete i primi segnali.

2º Capricorno: Siete in un momento d'oro: amore, lavoro e salute procedono alla grande. Un unico neo: siate meno testardi, soprattutto con chi vi ama.

1º Leone: le stelle saranno con voi e questo significa fortuna ed energia. Approfittatene per risolvere un problema sul lavoro di vecchia data e per stare assieme alla persona che amate o per parlare con chi vi piace se liberi da altri impegni.