Le previsioni astrologiche dei mesi di gennaio e febbraio ci informano sull'andamento del Toro nel periodo considerato. Scopriremo anche le caratteristiche principali dei nati sotto questo segno.

Il mese di gennaio del Toro

Nel mese di gennaio i nati sotto il segno del Toro dovranno curare particolarmente il loro benessere psicofisico. Il lavoro potrete metterlo da parte per un po' e pensare maggiormente ad una vita sana ed equilibrata. Evitate di stressarvi e rilassatevi maggiormente con le persone care.

Sarete molto responsabili e efficaci ma non abbiate voglia di strafare, potreste pentirvene. Accantonate la vostra aggressività, nella maggior parte delle vostre attività non vi porterà giovamento.

Il mese di febbraio

Il mese di febbraio sarà dedicato maggiormente all'aspetto lavorativo, non fate però mancare sostegno e vicinanza alla vostra famiglia. Particolare riguardo dedicatelo alla salute, cercate di non cadere di nuovo negli errori del passato. La vita privata non sarà particolarmente florida, cercate di non innamorarvi perdutamente e di ragionare sempre con la vostra testa.

Non sarà semplice ma cercate di mantenere una sana tranquillità interiore.

Le caratteristiche del segno

Appartengono al segno del Toro coloro che sono nati tra il 21 aprile e il 21 di maggio. La relazione astrale con Venere rende il segno maggiormente aggraziato. Una delle caratteristiche principali del Toro è la concretezza, in ogni cosa é necessario che trovino un riscontro. Risultano essere anche molto sensibili, a volte troppo e ne pagano le conseguenze. Il Toro é un segno di Terra, i nati in questo periodo amano molto le attività artistiche e confrontarsi con la natura. La diffidenza che nutrono verso le nuove conoscenze non deve far pensare ad un carattere scontroso, quando si aprono sanno stare al mondo e godersi la vita. Un'altra delle caratteristiche importanti di questo segno é la competitività, difficilmente accettano di arrivare secondi o di soccombere in una determinata competizione.

Un difetto sta nella testardaggine, per raggiungere determinati obiettivi a volte perdono il senso della realtà. Il carattere ambizioso e volitivo rende questo segno propenso a rivestire posti di comando o di assoluto prestigio. L'ambiente di lavoro risulta essere, per i nati sotto il segno del Toro, un elemento molto importante e deve essere il più possibile tranquillo. Di tendenza non sono 'traditori' e ci si può fidare di loro nei diversi ambiti della vita, da quello sentimentale a quello professionale. Risultano essere molto importanti le amicizie e il fatto di avere una concreta situazione familiare.