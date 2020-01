Martedì 14 gennaio 2020 troviamo la Luna stazionare in Vergine mentre il Sole, Mercurio, Plutone, Saturno e Giove sosteranno in Capricorno. Urano rimarrà nell'orbita del Toro come Venere e Nettuno che permarranno in Pesci. Infine Marte sarà nel domicilio del Sagittario ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Pesci, meno rosee per Sagittario ed Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro 'top'. Giornata di stacanovismo per il segno del Capricorno che, oltretutto, potrà presumibilmente godere di qualche gratifica professionale.

2° posto Pesci: creativi. I nativi che svolgono un lavoro autonomo potranno annoverare probabilmente quest'oggi una buona dose di creatività che li porterà ad esplorare nuovi orizzonti.

3° posto Cancro: passionali. Venere, appena sbarcato nell'affine segno dei Pesci, 'regalerà' una carica di passionalità nel ménage amoroso dei nati Cancro, soprattutto per i 'nuovi' accasati.

I mezzani

4° posto Sagittario: abbuffate. Martedì in cui, con ogni probabilità, i nati del segno non baderanno a mantenere la 'linea' concedendosi a briglie sciolte ai piaceri della tavola.

5° posto Ariete: impulsivi. Oggi i nati Ariete saranno presumibilmente in modalità 'senza filtro', dicendo a facendo esclusivamente ciò che gli passerà per testa facendo storcere il naso a qualche collega.

6° posto Gemelli: umore 'flop'. 24 ore dove il tono umorale dei nativi sarà, c'è da scommetterci, alle stelle tanto che gli amici faranno a gara per la loro compagnia.

7° posto Leone: stand-by. In questa giornata i nati del segno potrebbero aver bisogno di staccare la spina dalla quotidianità dedicando del tempo soltanto a loro stessi.

8° posto Scorpione: amore 'flop'. Le vicende amorose in casa Scorpione potrebbero risentire di un clima d'insoddisfazione che nuocerà alla simbiosi di coppia.

9° posto Bilancia: stress. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche da ultimare quest'oggi per i nativi che, se non ne procrastineranno alcune, dovranno fare i conti con lo stress.

Ultime posizioni

10° posto Toro: gelosi. Il 'fantasma' della gelosia potrebbe far capolino nella giornata nativa anche se fattivamente non ci saranno motivazioni valide per provare questo spinoso sentimento.

11° posto Acquario: venali. I nativi quest'oggi potrebbero essere tacciati di venalità in quanto divideranno il capello in quattro prima di fare qualunque acquisto.

12° posto Vergine: bugiardi. Oggi i nati del segno, con ogni probabilità, dovranno rendere conto di una menzogna detta nei giorni scorsi. Chiedere scusa sarà una saggia decisione.