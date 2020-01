Lunedì 20 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Marte stazionare sui gradi del Sagittario, mentre Venere e Nettuno sosteranno in Pesci. Mercurio permarrà in Acquario come Urano nel segno del Toro ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine il Sole, Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabile nell'orbita del Capricorno. Previsioni astrologiche favorevoli per Ariete e Leone, meno entusiasmanti per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: stacanovisti. Grazie al duetto Luna-Marte nell'affine Sagittario, il settore professionale dei nativi andrà, con ogni probabilità, a gonfie vele nella giornata inaugurale della settimana.

2° posto Ariete: focosi. Nell'ambiente domestico dei nativi potrebbe riaccendersi la scintilla della passionalità che, nell'ultimo periodo, aveva lasciato spazio ad un ingeneroso clima d'insoddisfazione.

3° posto Acquario: figli. Il focus del lunedì nativo sarà presumibilmente orientato verso l'educazione dei figli, che sarà motivo di dibattito con l'amato bene. Soltanto in serata sarà probabile giungere ad un compromesso.

I mezzani

4° posto Sagittario: rivoluzionari. Oggi i nativi potrebbero mal tollerare la staticità che si paleserà nell'ambiente professionale, ed a fronte di ciò cercheranno di smuovere le acque mettendo in atto delle piccole rivoluzioni.

5° posto Bilancia: affettuosi. In amore tornerà a regnare sovrana l'affettuosità reciproca col partner che, come inevitabile conseguenza, servirà a cimentare le fondamenta del rapporto amoroso.

6° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale in casa Gemelli sarà ad alti livelli tanto che gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

7° posto Toro: fuori giri. Ai nati del segno quest'oggi sembrerà di sforzarsi parecchio ma ricevere in cambio poco o nulla, dono sgradito della poco conciliante angolazione della Luna verso Urano nel loro segno.

8° posto Vergine: fiacchi. Il bottino energetico dei nativi potrebbe risultare scarno questo lunedì, tanto che molti nativi sceglieranno di prendersi un giorno di ferie in modo da rimettersi in forze gradualmente nell'arco della giornata.

9° posto Capricorno: poco lucidi. I nati del segno potrebbero essere alle prese con 24 ore dove la lucidità farà difetto, quindi sarà bene porgere maggiore attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amore flop. Il partner questo lunedì rimprovererà probabilmente ai nativi di sentirsi trascurato e, per salvare capra e cavoli, farebbero bene a dedicargli le doverose attenzioni che merita.

11° posto Cancro: gelosi. Senza motivi degni di nota, oggi i nati del segno saranno alle prese con l'avverso sentimento della gelosia suscitando una certa perplessità nell'amato bene.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

12° posto Pesci: nullafacenti. La voglia di darsi da fare potrebbe latitare quest'oggi per i nati del segno che preferiranno di buon grado oziare beatamente tra le quattro mura di casa.