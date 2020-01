Venerdì 3 gennaio 2020 sul piano astrologico troveremo la Luna transitare in Ariete, mentre Urano stazionerà nel segno del Toro.

Mercurio, il Sole, Saturno, Giove e Plutone sosteranno in Capricorno, nel frattempo Venere permarrà sui gradi dell'Acquario. Infine Marte rimarrà in Scorpione, così come Nettuno resterà nell'orbita dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Capricorno, meno entusiasmanti per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: mondani. Sfruttando le ultime giornate del ponte festivo, i nativi vorranno probabilmente concedersi le 'ultime ore' di svago dedicandosi al divertimento con gli amici di sempre.

2° posto Sagittario: amore 'top'. Il clima nel focolare domestico potrebbe ravvivarsi nell'affettuosità reciproca e ciò non farà altro che aumentare la simbiosi di coppia del momento.

3° posto Capricorno: energico. Bottino energetico stracolmo e nati Capricorno che viaggeranno ad ali spiegate verso il raggiungimento delle loro mete lavorative.

I mezzani

4° posto Leone: incontri. Venerdì ideale per incontrare persone interessanti, molte delle quale potrebbero essere vecchie conoscenze 'perse di vista'.

5° posto Pesci: creativi. Il duetto Giove-Saturno in sestile a Nettuno 'stimolerà' le doti creative dei nativi che svolgono un lavoro autonomo, mettendoli di fronte a nuovi sbocchi professionali.

6° posto Acquario: routine. La giornata non sembra promettere novità degne di nota, ma potrebbe essere utile se i nativi ottimizzano il tempo a loro disposizione per ultimare le faccende rimandate nei giorni precedenti.

7° posto Ariete: umore 'flop'. Saturno e Plutone formano una quadratura con la Luna nel loro segno, e ciò potrebbe minare la stabilità del tono umorale in casa Ariete scatenando, come conseguenza, un certo nervosismo nel loro modo di fare.

8° posto Gemelli: attriti amorosi. Nel focolare domestico potrebbe regnare un clima d'insoddisfazione che 'esploderà' in battibecchi con la dolce metà per questioni di poco conto.

9° posto Cancro: gelosi. Anche se una motivazione opportuna, i nati del segno potrebbero provare una forte gelosia nei confronti del partner per il complimento di un estraneo o l'e-mail di un amico.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: alle strette. In questa giornata i nativi potrebbero essere chiamati dal partner a giustificare una o più manchevolezze nel menàge amoroso.

11° posto Bilancia: stressati. Le attività aumentano e le energie diminuiscono, quindi la naturale e spiacevole conseguenza potrebbe essere che lo stress prenda il sopravvento.

12° posto Toro: distratti. Riuscire a concentrarsi nell'ambiente professionale in questa giornata potrebbe essere un'ardua impresa per i nati Toro che farebbero bene a porgere la massima attenzione durante il turno lavorativo.