Giovedì 30 gennaio 2020 troviamo la Luna stazionare in Ariete mentre il Sole e Mercurio sosteranno sui gradi dell'Acquario. Plutone, Saturno e Giove rimarranno stabili in Capricorno come Marte nell'orbita del Sagittario. Infine Nettuno e Venere saranno nel domicilio dei Pesci ed Urano proseguirà il suo moto in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. Grazie a Marte nel segno in trigono ed alla Luna in sestile a Mercurio la giornata professionale dei nativi dovrebbe andare a gonfie vele, specialmente per chi tra loro svolge un'attività autonoma.

2° posto Ariete: focosi. La Luna ed il Sole a braccetto potrebbero riaccendere la scintilla della passionalità nell'alcova dei nati del segno che, in un batter di ciglia, metteranno in secondo piano problematiche ed ansietà di ogni tipo.

3° posto Leone: shopping. Le finanze navigano in acque tranquille questo giovedì tanto che molti tra loro opteranno per concedersi un acquisto per la casa senza badare troppo al costo.

I mezzani

4° posto Toro: relax. Le asperità planetarie dei giorni scorsi, che hanno strascichi poco concilianti anche oggi, potrebbero aver messo a dura prova le energie mentali e fisiche dei nativi che sceglieranno di dedicarsi interamente al relax.

5° posto Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante potrebbe ridursi bruscamente in questa giornata con molti nati del segno che opteranno per rinviare qualche appuntamento mondano.

6° posto Cancro: nostalgici. I pensieri torneranno presumibilmente indietro nel tempo andando a toccare le flebili corde della nostalgia. Invano partner ed amici tenteranno di dissuaderli dal loro mood uggioso.

7° posto Vergine: fuori giri. Ai nati del segno questo giovedì sembrerà di faticare molto ma ottenere poco in termini di gratifiche morali e risultati economici. Bisognerà tenere duro ancora qualche giorno prima che il trend migliori.

8° posto Acquario: stressati. Tante, forse troppe, le attività pratiche che i nativi dovranno ultimare in questa giornata e tale imponente mole di lavoro potrebbe far entrare un pizzico di stress durante questo giovedì.

9° posto Pesci: letargici. Oggi i nati del segno potrebbero voler staccare la spina dalla quotidianità restando chiusi tra le mura di casa propria sebbene non manchino le incombenze di cui occuparsi.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: distratti. Riuscire a mettere in campo professionale la giusta concentrazione oggi potrebbe non essere il piatto forte dei nativi per via della sfavorevole posizione del duetto Sole-Mercurio con la Luna opposta al segno.

11° posto Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico dei nativi potrebbe risultare scarno spingendo molti tra loro a prendersi un giorno di ferie, approfittandone per dedicare le doverose attenzioni al partner ed ai figli.

12° posto Gemelli: nervosi. Basterà poco per far emergere le ire native questo giovedì, specialmente nel focolare domestico dove già dalle prime ore mattutine il clima si farà burrascoso.