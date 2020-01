Venerdì 31 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare in Ariete mentre Urano stazionerà sui gradi del Toro. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, come Venere e Nettuno che rimarranno stabili in Pesci. Infine Marte proseguirà il suo moto in Sagittario e Mercurio, assieme al Sole, continuerà nell'orbita dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine ed Ariete, meno rosee per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: mondani. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere orientato sul divertimento, difatti molti di loro passeranno le ore serali assieme alla scanzonata compagnia degli amici di sempre.

2° posto Ariete: amore top. Grazie agli influssi benevoli dei Luminari le faccende di cuore del venerdì nativo saranno baciate dalla fortuna. L'affettuosità reciproca della mattinata lascerà spazio alla passionalità già dal tardo pomeriggio.

3° posto Leone: shopping. Nella giornata che precede il weekend saranno presumibilmente parecchi i nati Leone che si concederanno un acquisto agognato da tempo, magari costoso ma estremamente utile.

I mezzani

4° posto Sagittario: impulsivi. La Luna ed il Sole a braccetto potrebbero far agire d'impulso i nati del segno in questa giornata, anche se tale atteggiamento difficilmente gli procurerà dei grattacapi viste le protezioni astrali odierne.

5° posto Pesci: galanti. Sebbene le faccende lavorative potrebbero nascondere qualche insidia, i nativi potranno probabilmente contare sulle vicende amorose, protette dalla simbiosi tra Venere e Nettuno nel loro segno.

6° posto Scorpione: revisioni amicali. Venerdì in cui i nati del segno saranno, c'è da scommetterci, chiamati a revisionare i loro rapporti interpersonali d'amicizia chiudendo, se necessario, quelle relazioni che hanno oramai fatto il loro corso.

7° posto Capricorno: fiacchi. Le energie quest'oggi potrebbero essere il tallone d'Achille nativo essendo decimate dalle fatiche dei giorni appena trascorsi. Amore in secondo piano.

8° posto Toro: distratti. Riuscire a prestare la dovuta attenzione alle questioni professionali sarà presumibilmente un'ardua impresa in casa Toro, difatti i nativi farebbero bene a prendersi un giorno di ferie onde evitare controproducenti svarioni dialettici.

9° posto Acquario: impegnati con i figli. Oggi potrebbe essere necessario concordare delle regole comportamentali per i propri figli e ciò sarà motivo di discussione con l'amato, almeno sino a che non si giungerà ad un compromesso che faccia felici entrambe le parti.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. Una telefonata o un messaggio di un amico ricevuta dal partner potrebbero essere il pretesto per un litigio legato alla gelosia, malgrado non vi siano reali motivazioni di fondo.

11° posto Bilancia: nervosi. Basterà una futilità per far emergere l'ira dei nati Bilancia questo venerdì, dono sgradito delle pressanti asperità planetarie capitanate dalla Luna opposta.

12° posto Gemelli: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno quest'oggi per i nati del segno che, se di turno al lavoro, rischieranno di sorbirsi una sonora lavata di capo da un superiore.