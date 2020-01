Domenica 19 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Scorpione, mentre Saturno, Giove, Plutone ed il Sole stazioneranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario, così come Mercurio resterà nell'orbita dell'Acquario. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro ed Urano continuerà nel domicilio del Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Vergine, meno concilianti invece per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: acquisti. Il settore economico attraverserà probabilmente una florida fase questa domenica per i nati del segno che, sull'onda dell'entusiasmo, ci concederanno un acquisto tanto desiderato.

2° posto Gemelli: umore top. Il tono umorale in casa Gemelli sarà ad alti livelli, tanto che il loro buonumore sarà quasi contagioso con gli amici che faranno a gara per stare in loro compagnia.

3° posto Bilancia: entrate extra. I nativi potrebbero ricevere un'entrata economica supplementare che ravviverà il loro entusiasmo. Urano e Saturno a braccetto nell'Elemento Terra consiglieranno, però, di conservare parte del denaro.

I mezzani

4° posto Capricorno: instancabili. La parola stanchezza sarà bandita in questo giorno che chiude la settimana, in quanto presumibilmente i nativi lavoreranno a testa bassa senza volgere lo sguardo altrove.

5° posto Scorpione: sereni. Dopo alcune giornate burrascose, ecco che queste 24 ore potrebbero far tornare a regnare il sereno nel focolare domestico. Sarà bene non cedere alle provocazioni dei colleghi, dando sfoggio di un'impeccabile diplomazia.

6° posto Leone: lungimiranti. I nati Leone nella giornata a loro dedicata potrebbero assumente, sopratutto a causa della Luna avversa, un mood lungimirante strizzando l'occhio al prossimo futuro.

7° posto Toro: relax. Una giornata in cui i nativi potrebbero dedicare gran parte del loro tempo a disposizione a rilassarsi, potendo contare anche sull'affetto di partner e figli.

8° posto Ariete: fuori orbita. Le effemeridi, poco favorevoli ai nati del segno, li spingeranno a faticare parecchio traendone ben pochi frutti degni del lavoro svolto.

9° posto Acquario: focosi. Domenica la scintilla della passione potrebbe tornare ad ardere come un tempo ed a beneficiarne sarà la simbiosi di coppia.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: nostalgici. I pensieri dei nativi potrebbero tornare a vecchie relazioni amorose mai dimenticate facendo si che si formi un velo di nostalgia attorno a questa giornata.

11° posto Pesci: lavoro flop'. La settimana chiude i battenti con 24 ore poco favorevoli sul versante professionale, nel quale sarà bene mantenere la bocca ben cucita.

12° posto Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivazioni per esserlo, i nati del segno avvertiranno presumibilmente un forte senso di gelosia nei confronti della persona amata.