Il mese di gennaio ha ingranato la sua marcia e la terza settimana, compresa fra lunedì 13 e domenica 19, porterà con sé aria di novità. Un Oroscopo con i fiocchi per la maggior parte dei segni, tra cui l'Ariete ed il Leone, con energie in netta ripresa. I nati sotto al segno del Toro vivranno le prossime giornate in una netta ripresa, con il sorriso che torna finalmente a stamparsi sulle loro labbra. Per la Bilancia, invece, non sembra esserci nulla di eclatante e diverso dal solito: le giornate sembrano essere abbastanza calme tranquille.

Indipendentemente da quanto preannunciano gli astri, sarebbe meglio non adagiarsi troppo sugli allori o si rischierebbe di farsi trovare impreparati ad eventuali imprevisti.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - il segno dell'Ariete si ritroverà ad affrontare delle giornate considerate a dir poco magnifiche. In amore andrà tutto per il verso giusto ed anche in ambito lavorativo si potranno assaporare novità positive in grado di cambiare il futuro.

Toro - il periodo che sembrava essere in discesa è finalmente terminato e questa nuova settimana del mese di gennaio non può che essere utilizzata per ricaricare le proprie energie, sia fisiche che mentali. Giornate interessati attendono questo segno.

Gemelli - si tratta di un periodo un po' incerto e "birichino". Non si sa con certezza se i giorni a venire saranno turbolenti o piatti, ma ciò che si sa con certezza e che quando arriva un'occasione deve essere colta al volo. Questo riguarda il lavoro, ma anche il piano sentimentale.

Cancro - romanticismo in vista. Momenti di relax in compagnia del proprio partner, secondo l'oroscopo, potrebbero sopraggiungere quanto prima. Meglio dedicare il weekend alla cura del corpo e della mente, magari organizzando una o due giornate in una spa di coppia.

Leone - le energie tornano in tutto e per tutto. Una ricarica imprevedibile potrebbe rendere i nati sotto al segno del Leone talmente attivi e produttivi da essere considerati "super umani" dai propri colleghi. Nessuno potrebbe credere ai propri occhi.

Vergine - per il segno della Vergine, purtroppo, non si prospettano giornate felici e serene, soprattutto sul piano sentimentale ed amoroso. Le discussioni con il partner potrebbero essere all'ordine del giorno e la tranquillità creata potrebbe disfarsi in poco tempo.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - si preannunciano giornate abbastanza tranquille. Il romanticismo non andrà mai messo da parte e chi ha qualcosa da farsi perdonare dovrà attrezzarsi nel modo giusto con il proprio partner.

Scorpione - una settimana in cui la creatività è alle stelle sta per avvicinarsi.

Un periodo quasi insolito per questo segno e che porterà all'ottenimento di risultati sia in ufficio che nella vita di coppia. I single potrebbero incontrare l'anima gemella.

Sagittario - le energie non mancheranno di certo. Il Sagittario, così come il Leone, sarà talmente produttivo sul lavoro e nella vita di coppia da risultare una vera e propria macchina "da guerra". Si otterranno risultati in entrambi gli ambiti e non ci si sentirà mai stanchi.

Capricorno - l'oroscopo del Capricorno preannuncia giornate pregne di romanticismo e sentimentalismo. La mancanza di energie non si sentirà minimamente, soprattutto se ci sarà il partner ad organizzare qualche serata romantica in intimità.

Acquario - sensualità non indifferente per l'Acquario. Il periodo in arrivo sembra essere abbastanza propizio nella vita di coppia da poter portare all'insorgere di importanti novità. Chi ha intenzione di compiere il grande passo potrà finalmente cimentarsi per organizzare il tutto.

Pesci - il freddo ed i malanni invernali non lasciano spazio a nessuno e chi teme di potersi ammalare dovrà prendere le giuste precauzioni per tempo. Le energie potrebbero venire meno, soprattutto con l'arrivo del weekend, e la stanchezza potrebbe portare ad un abbassamento delle proprie difese immunitarie.