L'Oroscopo di venerdì 10 gennaio vedrà i segni di Acquario e Vergine primeggiare sul lavoro, mentre Ariete e Sagittario vivranno un momento molto positivo in amore. Di seguito le previsioni e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12º Leone: vi state allontanando da tutti e questo non va affatto bene, non siate troppo orgogliosi e non prendetevela con il mondo, siate più positivi e gentili. Non fate danni sul lavoro, mantenete un profilo basso ed evitate le liti.

11º Scorpione: vi sentite privi di forza e stimoli, tenete duro, nel fine settimana tutto vi apparirà diverso.

In amore fatevi perdonare e siate più disponibili con il vostro partner.

10º Toro: qualcuno si è approfittato della vostra generosità, ma non è il caso di abbattersi, andate avanti, il peggio è per loro perché hanno perso la vostra amicizia. Fate più sport e ingurgitate meno cibo spazzatura.

9º Cancro: purtroppo siete molto tristi, ma passerà. Farete un incontro importante, ma dipenderà solo da voi quello che succederà dopo. Attenti a non prendere freddo.

8º Bilancia: le cose vanno bene ma il problema è la vostra pigrizia, domani cercate di trovare l'energia che è dentro di voi e reagite.

Una telefonata potrebbe indispettirvi, tenetene conto.

7º Pesci: una delusione in amore vi sta perseguitando, però il futuro ha in vista ottimi progetti per voi, quindi non abbattetevi. Sul lavoro farete la conoscenza di una persona che potrebbe tornarvi molto utile.

Le previsioni astrali dei primi sei segni in classifica

6º Gemelli: in amore non sapete chi scegliere e questo vi tormenta, ma sappiate che è un momento positivo, quindi farete la scelta giusta. Riceverete una risposa positiva che aspettavate da tempo

5º Ariete: avete grandi energie e una gran forza di rimettervi in gioco, se avete una relazione, riceverete una buona notizia e se non ce l'avete incontrerete qualcuno di importante. Sul lavoro arriverà una notizia molto positiva

4º Vergine: vi state comportando male, ma grazie alla vostra preparazione e al carisma tutti vi amano e vi stimano, non sottovalutateli.

Siate gentili o perderete la loro amicizia. Salute di ferro e una novità in amore in arrivo.

3 º Acquario: il vostro ingegno sarà ripagato, sono in arrivo dei soldi. Godetevi la vostra relazione perché va alla grande, sappiate inoltre che si farà viva una persona molto gradita dal passato.

2º Sagittario: a un passo dal podio, la parola d'ordine sarà divertimento. Vi verrà proposto di fare qualcosa che amate nel fine settimana, accettate e rilassatevi, va tutto bene, quindi cavalcate il momento positivo.

1º Capricorno: gli astri sono con voi, venerdì 10 gennaio sarà il giorno perfetto, amore, salute, lavoro, tutto funzionerà alla perfezione. Siete pieni di energia positiva sarete pervasi da questa sensazione di benessere che farà si che tutto vi riesca.