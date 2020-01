Le predizioni astrali del week-end 25 e 26 gennaio 2020 per alcuni segni indicano questo fine settimana come un momento di crescita sia personale che professionale, con magnifiche prospettive per il futuro. Non occorrono giri di parole e titubanze, se le circostanze lo permetteranno puntate verso la meta, con tutte le vostre energie. Di sicuro Luna, Sole e Venere saranno il vostro scudo contro le avversità sentimentali. Poi, soprattutto domenica Marte favorirà gli incontri d'affari. Iniziamo ad analizzare nei minimi dettagli le predizioni astrali di sabato 25 e domenica 26 valutando i segni dall'Ariete ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete. Questo weekend pioveranno occasioni da tutte le parti. Amore: se avete una vita di coppia felice, potrete vivere questi ultimi due giorni dell'attuale settimana in modo romantico e intenso, coccolando il partner e facendovi coccolare di rimando. Lavoro: anche da un punto di vista professionale sarà un periodo molto interessante. Non vi mancheranno volontà, il desiderio di fare bella figura e la grinta per riuscirci.

Toro. Ottimo momento. Taglierete traguardi importanti in amore, con le stelle che sono tutte al vostro fianco, pronte a sostenervi in ogni vostra iniziativa o conquista amorosa.

Avrete voglia di accudire, coccolare, quasi viziare il vostro partner. Lavoro: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Gemelli. Saprete farvi largo sul lavoro, negli affari e in società. In amore chi vi ama asseconderà i vostri desideri, anche quelli più originali: sappiate apprezzarlo.

Non rinunciate alla sicurezza affettiva per inseguire brevi avventure. Lavoro, sono buone stelle queste di sabato e domenica, agevolano risultati e guadagni. Grazie alla vostra curiosità avrete l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utile sul piano professionale.

Cancro. Cercate di selezionare gli obiettivi scartando quelli campati per aria. In amore Venere vi obbliga a dare maggiore importanza a tutta la vostra sfera affettiva.

Una maggiore attenzione al partner e alle sue esigenze renderà più intenso e profondo il rapporto di coppia. Nel lavoro senza dubbio dovrete armarvi di pazienza e sfoggiare tutta la vostra lucidità mentale e la vostra fermezza per risolvere le situazioni più complesse. Muovetevi con calma.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone. Le predizioni astrali indicano novità in amore: chi vive una bella storia sentimentale avrà la sensazione di camminare a tre metri da terra, tanto sarà felice, contento e appagato del proprio rapporto di coppia. Lavoro: non potreste augurarvi situazione migliore.

Non indugiate, non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro perché siete vincenti su tutta la linea! Fascino e intelligenza promettono la conquista di mete prestigiose.

Vergine. Periodo di intense attrazioni che si manifesteranno all’improvviso. Venere favorisce il vostro segno. In amore sarà un fine settimana molto caldo e intenso. Se siete in coppia, vi dedicherete con generosità alla persona amata e darete nuova luce al legame, accendendovi di rinnovata passione. Lavoro: datevi da fare, soprattutto se sentite che il momento potrebbe essere importante per agguantare una posizione di rilievo, ottenere miglioramenti e vantaggi economici.

Bilancia. Avrete la possibilità di stringere nuove alleanze. In amore una bella e luminosa Venere vi permetterà di aggiustare, qualora ce ne fosse bisogno, un legame sentimentale che può aver risentito di un periodo tumultuoso. Al lavoro le vostre giornate saranno animate da un certo movimento, anche grazie a contatti inattesi con persone interessanti. Ottime prospettive per chi lavora nella vendita.

Scorpione. Alcuni problemi metteranno alla prova la vostra pazienza e la vostra abilità. Riguardo l'amore, i corpi celesti favoriscono la soluzione di questioni affettive rimaste in sospeso. Puntate sull'intimità e sappiate osare!

Incontri deludenti per i single e i più giovani. Lavoro in ripresa: avete bisogno di sentirvi appagati, ma le stelle, in questo periodo, sono un po’ avare. Sarete stanchi e avrete scarso interesse per le nuove iniziative. Regalatevi una vacanza!

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario. Periodo strano e confuso, di stanchezza e di riflessione. Sia in amore che negli affari di cuore potrete esprimere la passionalità che vi caratterizza. Ogni vostra iniziativa verrà premiata e vi sentirete particolarmente in sintonia con la persona amata. Sul lavoro rimboccatevi le maniche e migliorate le vostre conoscenze: vi servirà ad ampliare gli orizzonti lavorativi.

Le scelte e le decisioni che prenderete si riveleranno giuste.

Capricorno. Periodo delicato, ma senz’altro stimolante e produttivo soprattutto in amore. Sembra che il cielo si diverta a confondervi. Una certa tendenza a drammatizzare gli screzi non vi aiuterà a risolverli: reagite alle avversità con la forza dell’ottimismo. Nel lavoro è un ottimo momento per far emergere le vostre lampanti qualità: socievolezza, simpatia, inventiva e abilità nel cogliere al volo le occasioni favorevoli.

Acquario. Sembrano prospettarsi un po’ tesi i rapporti sociali. Amore: non fatevi troppi crucci se qualcosa non va per il verso giusto.

Venere è in linea con il vostro segno. Siate attenti a cogliere anche ogni minimo cenno di insoddisfazione del partner. Piccoli contrasti in campo lavorativo con soci o colleghi possono rendere stressanti queste due giornate. La disposizione planetaria è piuttosto complessa e suggerisce di rinviare a tempi migliori le questioni importanti.

Pesci. Le predizioni zodiacali del prossimo week-end annunciano che non sarete soli a scalare la montagna, ma ci sarà chi vi darà una mano per farlo. In amore, se andate incontro a qualche difficoltà non è proprio questo il momento di puntualizzare, di cercare il pelo nell’uovo.

Avrete tempi e astri migliori per chiarire ogni questione. Nel lavoro la buona diplomazia può essere un prezioso supporto per non compromettervi nelle situazioni più impegnative. Per qualcuno è tempo di fare scelte decisive.