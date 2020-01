A febbraio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole e Mercurio viaggiare dal segno dell'Acquario ai Pesci (dove staziona Nettuno), mentre Venere passerà dall'orbita dei Pesci all'Ariete. Marte proseguirà il suo moto in Sagittario come Plutone, Giove e Saturno che permarranno in Capricorno. Infine il Nodo Lunare sosterà in Cancro ed Urano rimarrà stabile in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Toro, meno concilianti per Cancro e Sagittario.

Investimenti top per Toro

Ariete: fuori orbita.

Ai nativi questo mese sembrerà di darsi molto da fare ma ricevere poco in cambio rispetto all'impegno profuso. Tale sensazione, però, non dovrà influire negativamente sui rapporti interpersonali in ambito professionale.

Toro: investimenti top. Il trigono tra Urano nel segno e Giove nel loro Elemento spianerà, con ogni probabilità, la strada verso un succulento investimento finanziario che avrà ottime chance di rivelarsi azzeccato.

Gemelli: in salita. Un mese che sembra essere a due velocità, visto che inizierà alla grande per poi divenire col passare dei giorni sempre meno entusiasmante.

I primi 18 giorni saranno i più indicati per premere sull'acceleratore sui progetti professionali in essere.

Cancro: pessimisti. Quando si affronta un periodo scoraggiati e con vena pessimista, come probabilmente faranno i nativi a febbraio, si parte già con la sconfitta in tasca. Per evitare ciò servirà sforzarsi di mettere in campo maggiore grinta.

Leone lungimirante

Leone: lungimiranti. Febbraio sarà presumibilmente un mese in cui i nati del segno proveranno a guardare verso il prossimo futuro, ponderando a dovere ogni singola mossa da effettuare.

Vergine: stacanovisti. La stanchezza sarà bandita in casa Vergine, dato che dimostreranno uno stacanovismo d'altri tempi che susciterà anche qualche antipatia tra i nuovi colleghi.

Bilancia: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno e, nelle giornate più indaffarate, anche lo stress busserà alla loro porta. Trovare del tempo per rilassarsi aiuterà i nati Bilancia ad amministrare al meglio le loro energie.

Scorpione: poco lucidi. Riuscire a concentrarsi sarà un'ardua impresa in casa Scorpione, difatti sarà meglio prendersi un giorno di ferie se una giornata partirà tra confusione e nervosismo.

Acquario creativo

Sagittario: revisioni. Il fronte professionale sarà, con ogni probabilità, messo sotto revisione dai nativi che, in molti casi, amplieranno i loro orizzonti lavorativi sebbene non mancheranno le sfide.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Capricorno: finanze top. Il settore economico dei nati del segno attraverserà un florido momento questo mese, tanto che alcuni tra loro potrebbero decidere di concedersi un acquisto agognato da tempo.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi del segno avranno i favori degli Astri per gran parte di febbraio, essendo dotati di una spiccata creatività che li aiuterà ad esplorare nuove frontiere professionali.

Pesci: incontri. Le nuove conoscenze che i nativi potrebbero fare questo mese avranno buone chance di rivelarsi fondamentali per il loro percorso professionale futuro.