Domenica 5 gennaio 2020 troviamo la Luna sostare in Ariete mentre Urano transiterà sui gradi del Toro. Mercurio, il Sole, Giove, Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Venere nell'orbita dell'Acquario. Infine Marte sarà nel domicilio del Sagittario ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Capricorno, meno rosee per Acquario e Bilancia.

Toro distratto

Ariete: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Ariete questo ultimo giorno di settimana sarà probabilmente ai livelli minimi, vista la moltidudine di opposizioni planetarie odierne.

Sarà bene contare sino a dieci prima di proferire parola.

Toro: determinati. Urano in moto diretto 'spinto' dallo Stellium di Terra 'donerà' ai nativi una determinazione invidiabile, che sarà probabilmente indirizzata nei progetti professionali in essere.

Gemelli: fiacchi. Le energie domenicali, con ogni probabilità, verranno meno ed i nati del segno si vedranno costretti a delegare alcune delle attività quotidiane a terze persone.

Cancro: focus sui figli. L'educazione della prole potrebbe essere motivo di discussione col partner, con il quale sarà difficile giungere ad un compromesso.

Bilancia stressata

Leone: lavoro 'top'. Non ci sarà presumibilmente spazio per i sentimenti in una giornata che profumerà di gratifiche, sia morali che economiche, nell'ambiente professionale.

Vergine: incontri. Domenica foriera di nuove conoscenze quella che potrebbero vivere i nati Vergine, alcune delle quali avranno ottime chance di trasformarsi in focosi flirt.

Bilancia: stressata. Oberati dal lavoro nel giorno che chiude la settimana potrebbero mettere a dura prova la loro resistenza. Un giorno di ferie sarà l'ideale per evitare ulteriori stress.

Scorpione: attriti amorosi. Qualche battibecco, a causa della quadratura Luna-Venere, potrà nascere con l'amato bene per questioni di poco conto. Facilmente a sera un sincero dialogo alleggerirà i toni.

Sagittario brioso

Sagittario: briosi. Sorridenti e pieni di voglia di fare, i nativi affronteranno questa giornata col 'piglio' giusto ed anche le persone con cui avranno a che fare ci metteranno poco ad accorgersene.

Capricorno: amore 'top'. Lo Stellium 'aiuta' la Luna a 'smorzare' l'opposizione venusiana ed in casa Capricorno potrebbe riaccendersi la 'miccia' della passionalità. Lavoro in secondo piano.

Acquario: gelosi. Malgrado reali motivazioni non ve ne siano i nati del segno presumibilmente accuseranno un forte sentimento di gelosia nei confronti del partner, con 'sfuriate' inopportune al seguito.

Pesci: nostalgici. Il pensiero viaggerà, con tutta probabilità, all'indietro andando a 'pescare' quel ricordo lontano che stimolerà la nostalgia dei nati del segno.