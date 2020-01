Venerdì 10 gennaio 2020 l'Astrologia presenta un quadro generale abbastanza difficile da interpretare. Intanto c'è da segnalare ancora la posizione stabile relativa alla 'cinquina planetaria' formata da Giove, Sole, Mercurio, Saturno e Plutone, tutti nel comparto del Capricorno. Purtroppo a portare qualche scompenso in questo venerdì sarà la quadratura imposta dal Sole al segno del Toro proprio in questo giorno di chiusura della settimana lavorativa. Invece a favorire un certo equilibrio tra i vari segni interessati sarà il Pianeta Venere in Acquario ed in parte anche la Luna in Cancro.

In generale le previsioni astrologiche vanno a favore dei Gemelli, del Cancro e dello stesso Acquario con i Pesci in bella evidenza, tanto per nominare i più fortunati.

Malintesi per Toro, giornata ok ai Gemelli

Ariete: momenti di stanchezza! Aprite la mente a nuove realtà esistenziali e la vita a nuove frequentazioni. Non fatevi condizionare da paure o preconcetti. La giornata di venerdì porterà qualche buona novità o piccole innovazioni e ve le presenterà su un piatto d’argento. Sappiatele cogliere e sfruttare al meglio.

La persona amata invece apprezzerà le vostre attenzioni, ma non potrà fare a meno di rimproverare per le vostre intemperanze. Momenti di stanchezza o di irritabilità nel primo mattino.

Toro: attenti ai malintesi! Con il Sole in quadratura rischiate di rovinarvi la giornata. Dedicatevi ai vostri hobby e vi sentirete più gioiosi e socievoli. Telefonate ad un amico che non vedete da tempo ed organizzate un’uscita insieme in luoghi tranquilli. Sul lavoro lasciate da parte screzi, malintesi e dedicate spazio alla collaborazione, al sostegno reciproco e all’armonia di gruppo. Invece in amore se siete in attesa di qualcosa di speciale sappiate che non è giornata questa.

Gemelli: giornata favorevole! Sguardi che esprimono amore e complicità a voi non bastano. Prima di procedere, assicuratevi che l’altra persona sia veramente disponibile… La Luna amica del segno vi chiede costanza, precisione e determinazione.

Nel lavoro il comportamento scorretto di un collega non dovrebbe più disturbarvi. Ormai non può più nuocervi: avete scoperto il suo doppio gioco. Serata in pantofole: avete bisogno di recuperare le energie spese per sostenere ritmi concitati.

Cancro: Luna nel segno! La Luna renderà la giornata piacevole e costruttiva. Riuscirete a risolvere diverse incombenze lasciate per troppo tempo in sospeso. Vi ritaglierete perfino del tempo per incontrare una persona e parlare del più e del meno. È tempo di cambiamenti sul lavoro: state pronti ad acchiappare al volo delle occasioni che potrebbero essere irripetibili. In coppia lasciatevi travolgere dall’amore e dal romanticismo, scaldandovi il cuore con tanta dolcezza e sensualità.

Leone: momenti di instabilità! Con la Luna incline a tartassarvi dovrete fare attenzione alla vostra instabilità, che alla lunga potrebbe irritare le persone che vi sono accanto.

Tornare sui vostri passi, più che una strategia sarà l’unica soluzione possibile e consigliabile. Nel lavoro sapete di certo come mettere a tacere dicerie poco carine sul vostro conto. Ma la cosa migliore è dar prova di ciò che davvero valete. In amore, se riuscirete a sorridere dei vostri difetti troverete il modo di superarli. Bando alla malinconia e ai pensieri più grigi.

Vergine: vietato distrarsi! Questo non è il momento per fermarsi a riposare sugli allori. Prendete in mano le redini della situazione e guidatela a vostro vantaggio. Se non agite così, vi farete sorpassare senza mezze misure dalla concorrenza, oggi assai spietata sul lavoro.

In amore se credete di poter stare tranquilli per quanto riguarda il partner, sappiate che dovrete continuare a mettervi in gioco! Una buona tisana depurativa, quello che ci vuole per decongestionare il fegato...

Scorpione nervoso, sviluppi per l'Acquario

Bilancia: ascoltate l'intuito! Date un’occhiata alle vostre tasche, per capire se vale la pena fare qualche investimento finanziario, o se è meglio aspettare il mese prossimo. Ascoltate l’intuito, valido alleato, e se non vi sentite pronti rimandate ad un momento più propizio. Intanto date retta a tutte le campane che avete a disposizione, potreste farvi un’idea precisa della situazione o...

entrare del tutto in confusione! Amore: tentar non nuoce, dice il proverbio, ma se il vostro cuore tentenna, sarà meglio battere in ritirata piuttosto che perderci la faccia!

Scorpione: nervosismo alle stelle! In casa non riuscite a stare, a causa del nervosismo portato dalla Luna in disarmonia col vostro segno. Ma anche uscire non servirà a molto. In ogni caso, comunque, l’umore sarà alquanto instabile e ballerino e vi procurerà qualche fastidio. Non appena vi trovate a scontrarvi con un’opinione dissimile dalla vostra, nel lavoro i nervi vi salteranno a fior di pelle. Siete troppo tesi in amore, perciò non vantatevi di una vostra conquista, se non ne siete più che sicuri.

L’umiltà non fa mai male...

Sagittario: ispirati dal desiderio! La giornata promette con un andamento nel complesso positivo e sereno sul fronte professionale. Intanto sarete decisi, determinati, pronti a tenere duro davanti a possibili contrarietà. Sia che siate in coppia, sia che siate single, potrete vivere momenti entusiasmanti. Il felice supporto di Venere vi renderà abilissimi nel creare situazioni d’incontro. Non pianificate, non fate programmi e lasciate che il desiderio vi ispiri gesti e parole.

Capricorno: periodo promettente! Amore e sentimenti al top, ricche di opportunità soprattutto per chi desidera rendere il rapporto di coppia ancora più profondo e importante.

Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci. Nel lavoro sono più che buone le vostre stelle, questo venerdì disposte ad agevolare sia i risultati che i guadagni. Grazie alla vostra curiosità avrete l’opportunità di imparare qualche cosa di nuovo che si rivelerà utile sul piano professionale.

Acquario: sviluppi vantaggiosi! Dall’amore al lavoro tutto filerà liscio questo venerdì. Potrete davvero fare faville, visto che le attenzioni degli astri che contano sono quasi tutte rivolte a voi. Periodo felicissimo per chi è stabilmente in coppia. Il rapporto con il partner di sempre sarà fantasia, scambio, gioia di essere insieme, generosità e progetti avventurosi ma concreti.

Una giornata che fa intravedere sviluppi vantaggiosi soprattutto nel lavoro con rilevanza per gli interessi professionali e la carriera.

Pesci: di ottimo umore! In attesa del buon aspetto della Luna, il transito di Venere in Acquario vi risolleva l’umore. Le coppie in preda a una crisi che sembra apparire irrisolvibile, si ricrederanno. Una spinta lo darà il sesto senso che con Nettuno in trigono al Sole renderà loquaci e sferzanti nel trovare le parole giuste al momento giusto. Qualche rallentamento nell’ultimo periodo vi ha reso poco motivati nel lavoro. Adesso il periodo darà una mano alla mente.

Il successo vi aspetta da un obiettivo facile da raggiungere.