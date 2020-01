Le predizioni zodiacali di domenica 19 gennaio 2020 sono arrivate, puntuali come sempre per essere trasformate in realtà. In merito al giorno in analisi, l'Astrologia conferma la buona posizione dell'Ariete sorretto dalle positive performance della Luna, attualmente ferma nella postazione dello Scorpione. Il Toro avrà direttamente in seno al Pianeta Urano il positivo sestile proveniente da Venere in Pesci. Il Sole, con la sua infuocata energia vitale sarà di parte non solo per il Capricorno, segno attualmente ospitante, ma avrà conseguenze fortunate anche per lo Scorpione, i Gemelli, il Cancro e il Leone.

A questo punto vediamo di andare più in la delle semplici anticipazioni, dando spazio alle predizioni dell'oroscopo dall'Ariete fino alla Vergine.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: le predizioni zodiacali indicano che questa domenica è il vostro momento; non lasciatevi quindi sfuggire questa splendida opportunità per realizzare e portare a termine ciò che vi preme maggiormente. I riflettori stellari sono puntati sul settore delle amicizie: basterà un nulla per ottenere l'aiuto sperato o per avere al vostro fianco la persona che state corteggiando da tempo.

Frizzante come una coppa di champagne la serata.

Toro: vietato reagire. Il vento di Plutone, quadrato alla Luna, soffia forte spingendovi ad andare all'arrembaggio. Dovrete affrontare qualche ostacolo, ma ne uscirete vittoriosi. In campo amoroso vivete attimi felici, di grande trasporto affettivo ed erotico col partner. I single vanno a ruba come il pane. Domenica quindi invita al riposo e sarà meglio per voi ascoltare tale invito ed evitare situazioni faticose.

Tenete un profilo basso ma alto l'umore: non sentitevi sotto assedio, e che tutto e tutti vi siano contro. In un diverbio non cedete alla tentazione di reagire.

Gemelli: difficile l'ambito amoroso. Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna: questa domenica tutto, o quasi tutto si appianerà. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore.

Con la Luna in Sagittario favoriti i rapporti interpersonali, gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno discreto per le faccende amorose: le ore trascorse con il partner saranno comunque da annoverare tra i ricordi più belli.

Cancro: coppia in ripresa. Iniziate la giornata con il piede sinistro. La necessità di tenere a freno l'impazienza potrebbe rendervi un po' insofferenti: in caso di indecisione l'esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Evitate gli scontri di petto oppure la sconfitta è garantita! Datevi da fare se volete migliorare la vostra posizione, la vostra immagine professionale. Oggi avete idee e opportunità da mettere in gioco: potete contare su soddisfazioni lavorative con risvolti economici gratificanti! Riprende quota, intensità e importanza la vita di coppia.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: scarseggia il denaro ma è una giornata felice per la maggior parte dei nativi, grazie alle novità, ai nuovi incontri, al divertimento e alla tanta gioia di vivere.

Le predizioni astrali indicano novità in amore, o nella sfera affettiva in generale. In particolare per chi è single, quindi con il cuore libero, volendo creare una serata divertente il consiglio è quello di invitate i amici e persone piacevoli per una festa indimenticabile, in discoteca oppure ad uno spettacolo. Nota dolente il denaro, che volerà via dalle vostre tasche.

Vergine: visione positiva delle cose. L'unica nota stonata di questa domenica la suona la Luna avversa al vostro segno: meglio evitare pareri non richiesti e tensioni con le persone vicine. In campo amoroso imparate ad apprezzare ciò che avete e tutto andrà meglio!

Trovate un accordo in famiglia in merito a una faccenda finanziaria. Siate coscienti del fatto di cercare di mantenere intatto il vostro ottimismo e la vostra visione positiva delle cose.

Bilancia: single favoriti in amore. Ora che la Luna vi è finalmente favorevole, potete fare del vostro meglio per recuperare posizioni, rendere più spedite le faccende che più interessano. Sarete pieni di belle idee che metterete in pratica in fretta. La persona che vi fa battere il cuore sarà pronta a imbarcarsi in un'avventura sensuale con voi. Momento magico per i single in cerca dell'altra metà della mela.

Scorpione: ascoltate la voce del cuore. Se vi trovate a dover fare delle scelte importanti, le predizioni zodiacali vi invitano questa domenica a dare ascolto alla vostra voce interiore: vi suggerirà le mosse più giuste da attuare. Fidatevi del vostro intuito, che in questo periodo la sa più lunga di mille ragionamenti e consigli! Procedete con metodo e logica, che uniti al senso pratico vi aiuteranno a rendere più incisive e proficue le vostre iniziative. Bene l'amore e la vita di coppia.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: situazioni emozionanti. Sarete un po' smemorati in questa domenica di fine settimana e potreste dimenticare incombenze e appuntamenti importanti.

Date ascolto alle predizioni zodiacali e annotate tutti i vostri impegni su un'agenda e consultatela ripetutamente nel corso della giornata. Non vi farà difetto neppure un po' di attenzione nel maneggio del denaro. Allegro scompiglio nelle relazioni amorose: vi troverete inaspettatamente in situazioni emozionanti.

Capricorno: occhio alle questioni di vecchia data. Gli astri infliggono un colpo basso alla relazione di coppia: vi scontrate su questioni di vecchia data, accusandovi a vicenda. Torti subiti e resi innescano una reazione a catena: tutti quelli che vi circondano appaiono come nemici.

Prestate attenzione al vostro benessere scegliendo ciò che vi assicura piacere e relax. Godetevi come meglio potete il tempo libero e seguite l'istinto: lo dicono le vostre predizioni zodiacali di domenica.

Acquario: benefica la salute. La Luna in Sagittario, oltre a Mercurio, Venere e Giove armonici, rappresenta un'ottima spalla in fatto di viaggi, incontri e progetti. Le predizioni zodiacali vi danno un generoso 'in bocca al lupo!'. Di fronte ad un invito, però, il timore di compiere un passo decisivo potrebbe farsi molto grande. Camminare a passo sostenuto tutti i giorni, non solamente questa domenica, sarà sufficiente per ottenere benefici sul piano della salute e, perché no, anche dell'aspetto.

Pesci: tempo di relax. Le predizioni zodiacali di domenica 19 gennaio annunciano una giornata abbastanza nebulosa, di fatto non scevra di qualche preoccupazione di troppo: certo che quando siete di cattivo umore vedete il mondo solo in nero/grigio. Per farla breve, siete a rischio di sbalzi d'umore, dunque vietato farvene un dramma; se vi capitasse di maltrattare qualcuno cercate di rimediare. E poi, siate volenterosi nel cercare di riportare in voi l'armonia e il relax, magari attraverso la lettura di un buon libro rilassante.