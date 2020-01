Le predizioni zodiacali di venerdì 31 gennaio 2020 sono pronte a mettere in chiaro come andrà l'ultimo giorno della settimana lavorativa. In evidenza soprattutto le pagelle attribuite ai singoli segni: su tutti svetta l'Acquario, seguito da Pesci e poi un tantino più distanziati, Ariete e Cancro. A seguire tutti gli altri. La giornata trattata in questo momento vede la presenza della Luna in Ariete, pronta a passare in Toro questo sabato 1° febbraio. Venere si prepara a lasciare definitivamente la congiunzione avvenuta in Pesci con Nettuno, avviandosi mesta verso il settore dell'Ariete.

Sole e Mercurio dominano ancora incontrastati il comparto dell'Acquario fornendo a quest'ultimo una buona quantità di energia positiva da investire in amore e nel lavoro. Per il Capricorno le predizioni zodiacali indicano che non cambierà nulla rispetto ai giorni scorsi: Giove, Saturno e Plutone restano compatti all'interno del comparto di proprietà del segno di Terra. A questo punto diamo pure voce in capitolo alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: voto 8. Luna e Urano creano armonie interiori che porgono benessere e felicità a molti Ariete. Ne traggono beneficio i rapporti interpersonali con le persone a cui tieni più profondamente. Le predizioni zodiacali invitano a contattare gli amici: spaziate lontano, verso orizzonti esistenziali che soddisfano la vostra sete di conoscenza. In campo professionale impegnatevi a dimostrare una volta per tutte chi siete e quanto valete.

Toro: voto 6. Nei rapporti associativi o matrimoniali spira una particolare predisposizione a lasciarsi coinvolgere in discussioni tutt'altro che costruttive. Cercate di affrontare le questioni nel modo più razionale possibile. Non fatevi assalire da dubbi, ira o desideri di vendetta, ma sviluppate le vostre idee al meglio delle proprie capacità. Mai farsi mancare una pausa meditativa: secondo le nostre predizioni zodiacali, un momento di riflessione farà capire ciò che è giusto e ciò che invece procura solo danno alle relazioni.

Gemelli: voto 6. Le predizioni zodiacali di venerdì indicano un periodo abbastanza impegnativo per voi Gemelli. Il Sole si oppone alla Luna nel segno dell'Ariete che è già in lite con Marte e Mercurio. Per questo è apprezzabile restare concentrati sul momento presente e accettare le circostanze man mano che si verificheranno. E' il solo modo per rispondere alle ostilità planetarie e imparare nozioni importanti dalle esperienze che vivrete, anche se non le avete pianificate. Tenete a freno quell'insolita mania di persecuzione e attenti a possibili imbarazzanti distrazioni, anche alla guida.

Cancro: voto 8.

Per chi studia la giornata di venerdì è ottima per affrontare con maggiore lucidità esami e prove varie. Il mondo cognitivo e intellettuale, la cultura, i viaggi sono in primo piano. Se ve lo potete permettere, viaggiate. Nel rapporto con un amico o amica di vecchia data non nascondetevi dietro scuse banali: se c'è qualcosa che non va è meglio dirlo chiaramente. In amore 'vince chi fugge', poi però la nostalgia potrebbe dare tormento: pensateci su...

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 7. Le predizioni zodiacali di venerdì al Leone invitano a puntare le attenzioni sulla sfera finanziaria.

Nel settore economico potreste ritrovarvi con gradite sorprese da gestire solo se negli ultimi mesi, invece di scialacquare, avrete avuto il buon senso di gestire parsimoniosamente il vostro denaro. Non è il momento di lanciarsi in speculazioni poco chiare o particolarmente rischiose. Fate rientrare i vostri crediti. Favoriti gli acquisti per beni di lavoro o di consumo.

Vergine: voto 8. E' una giornata favorevole alle cure per se stessi. Lo sport, che è sempre un toccasana, ora e nei prossimi mesi dovrà essere praticato con moderazione per non affaticare il vostro fisico messo a dura prova dal lungo, stancante transito di Urano in ostile quadratura a Plutone.

Ad ogni modo, scegliete un'attività che non comporti rischi e che aiuti a mantenere flessuoso il corpo e allenato il metabolismo. Niente alimentazione sregolata, stravizi vari e test su nuovi cosmetici.

Bilancia: voto 6. Una serie di incontri che potrebbero verificarsi durante un viaggio o fuori dall'ambiente sociale usuale, fanno di questo venerdì di gennaio un giorno abbastanza movimentato per voi Bilancia. Diffidate dal cosiddetto amore a prima vista perché i rischi di cadere tra le braccia di una persona già legata da vincoli sentimentali sono piuttosto alti. Se poi piace il rischio, allora un benvenuto al fuoco della passione!

Scorpione: voto 7. Questo venerdì 31 gennaio sì che potete ritenervi soddisfatti in campo lavorativo, poiché le circostanze sono favorevoli alla riqualificazione del vostro operato, ad appoggi importanti per quanto riguarda la carriera o l'assunzione di nuove responsabilità. Se avete un'attività in proprio contate pure su una particolare saggezza, intraprendenza e lungimiranza. Doti intensificate dalle stelle di questo ultimo venerdì del mese.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 6. Sono la grande forza interiore e gli ottimi influssi di Mercurio che vi spingono ad agire per ottenere il meglio dal vostro lavoro e dall'impegno scolastico.

State puntando, giustamente, sulla genialità e sulla larghezza di vedute che sono sempre buone armi per vincere le battaglie più dure. Venere e Marte dispettosi producono instabilità affettiva: moderate le pretese in amore...

Capricorno: voto 7. Trovate il modo di utilizzare le risorse rappresentate da colleghi e collaboratori preparati, competenti e bendisposti a dare una mano a migliorare le vostre capacità. Non lasciate niente al caso soprattutto se lavorate in proprio. Precisione e metodo sono notati e apprezzati dai superiori. Può essere che non tutto sia perfetto in amore: qualcosa potrebbe non piacere, ma non è il caso di eccedere con ipercritica o intolleranza.

Acquario: voto 10. Mettetevi in gioco, cogliete ogni prospettiva di miglioramento e osate nel chiedere ciò che vi spetta di diritto. In amore sono previsti attimi di intensa passione. E' proprio il giorno adatto per non lasciarsi sfuggire le buone occasioni che aleggiano nell'aria, anche se si presentano con dei piccoli rischi da affrontare. Assecondate il desiderio di assaporare più sensazioni possibili, magari in compagnia di un Bilancia o di un Ariete.

Pesci: voto 9. Le predizioni zodiacali di venerdì 31 gennaio riguardo l'amore annunciano l'avvicinamento di un pianeta importante per voi Pesci: Mercurio.

In primo piano quindi tutto ciò che riguarda amore, sesso, divertimenti, figli e la creatività in tutte le sue forme. Belle soddisfazioni e un riscontro dell'impegno speso in questi settori è quello che potete ottenere nel periodo. Dolci sensazioni e percezioni di cui far tesoro. Portate a termine un progetto sentimentale iniziato da poco scorso: avete le carte in regola per farlo con successo.