Le predizioni zodiacali di giovedì 30 gennaio 2020 sono pronte a valutare la qualità attribuita dagli astri alla giornata di metà settimana. Sarà positiva o negativa? Dipende dal segno, questo è poco ma sicuro! Intanto, nel periodo osservato l'Astrologia mette in evidenza il transito della Luna in Ariete, subito in ottimo trigono a Marte in Sagittario. Da parte sua, il Pianeta Marte potrà contare sul buon sestile proveniente da Mercurio in Acquario, anche se lo stesso Marte questo giovedì avrà una grossa spina nel fianco: la pesante quadratura restituita nel periodo da Venere e Nettuno in Pesci.

Stabile il Sole in Acquario, sempre in compagnia di Mercurio. Intanto Giove, Plutone e Saturno, cosiddetti 'pianeti lenti', restano ancorati al settore del Capricorno. A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali di giovedì 30 gennaio dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: atmosfere romantiche. Predizioni zodiacali Secondo le predizioni zodiacali riguardo l'amore, per giovedì 30 gennaio indicano 'coccole' a volontà e atmosfere romantiche, dettano il ritmo alla giornata.

Stupite positivamente il vostro partner con questo nuovo e imprevedibile atteggiamento. Sappiate gestire bene questa situazione, il rapporto è sano e avete la possibilità di farlo consolidare.

Toro: soddisfazioni nel lavoro. I sacrifici che avete fatto al lavoro finalmente vi danno grandi soddisfazioni. Certamente è stato un impegno monotono e ripetitivo. Se non ce la fate più prendetevi un periodo di riposo.

Non pensate al futuro ma vivete intensamente ogni istante della vostra giornata! Qualcosa di nuovo si prevede in ambito amoroso: preparate cuore e fisico alla novità.

Gemelli: occasioni per i single. In amore, se siete single e se nel frattempo qualcuno vi presta la sua attenzione, sappiate cogliere al volo l'occasione e non state a pensarci su troppo tempo: potrebbe essere proprio lui il partner che cercate.

Anche al lavoro le cose vanno con il vento in poppa, apparentemente senza sforzo. Rilassatevi un po' di più.

Cancro: ottimi i flussi planetari. Transiti planetari in arrivo prossimamente, a partire da questo mercoledì 30 gennaio, potrebbero cambiare enormemente la vostra vita sentimentale e lavorativa. Possibilità di incontri importanti e duraturi nella sfera della amicizie: mostratevi e lasciatevi apprezzare per come realmente siete. Non mettetevi troppo in mostra: potreste ottenere l'effetto inverso!

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: fortuna da Mercurio. Le predizioni zodiacali di giovedì al Leone annunciano soddisfazioni di un certo spessore in amore.

Il vostro partner si dimostra all'altezza in ogni situazione, pronto a ricambiare ogni vostro segno d'affetto nei suoi confronti. Nella vita professionale intanto, Mercurio porta fortuna: ci mettete più impegno del solito e riuscite a portare a termine i progetti che avevate messo da parte. Vi arrivano notizie utili per fare ottimi investimenti.

Vergine: Venere e Marte in buon aspetto. Tenete gli occhi ben aperti: rischiate di trovarvi coinvolti in un pettegolezzo a causa della vostra buonafede. Nella vita di coppia Venere aiuta a ritrovare la serenità di sempre e a godere con i vostri cari delle piccole cose.

Discreta la forma fisica con dieta e movimento. Marte, per voi in buon aspetto darà sostegno nel lavoro. Anche l'occhio vuole la sua parte: curate il vostro abbigliamento.

Bilancia: curate i vostri interessi! E' in arrivo una notizia insolita o intrigante, molto probabilmente a chi è in attesa di conferme amorose. Saprà stuzzicare la vostra fantasia e la vostra curiosità e voi non state aspettando altro. Soddisfazioni e gratificazioni da parte delle persone care. Sul lavoro sta maturando un cambiamento di ruolo. Curate i vostri interessi!

Scorpione: diplomazia nelle relazioni. Ognuno è responsabile di tutto davanti a tutti, ma ora non potete più rimandare: è ora di prendere una decisione importante su una questione che vi sta a cuore.

Le stelle vi consigliano di essere più prudenti negli affari, negli investimenti e nelle spese: potreste rimetterci. Cercate di essere molto diplomatici nelle relazioni altrui, non sfoderate subito la spada!

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: una novità nel lavoro. Consigliate lunghe passeggiate all'aria aperta cercando di respirare profondamente. Se invece dovete dichiarare i vostri sentimenti alla persona amata, curate l'atmosfera preparando accuratamente l'ambiente: una cena al lume di candela, una musica soffusa, qualche goccia di profumo e fate sicuramente centro. Una novità nel lavoro.

Capricorno: una bella amicizia sta per finire! L'armonia celeste vi aiuta a creare un'atmosfera intrigante, ideale per fare centro nel cuore di chi vi interessa. Bando all'orgoglio fuori luogo, che vi farebbe arroccare su posizioni perdenti, solo per non dar ragione agli altri. Siate saggi e cercate la verità in tutto. Una importante amicizia sta per finire: non per causa vostra!

Acquario: o voi o il partner! Un po' di maretta sul fronte del cuore, non vi impedisce di concentrarvi nella professione e arrivare dove volete. Nel rapporto di coppia rischiate di prendere il partner per il verso sbagliato e di ottenere il contrario di quello che desiderate: o cambiate punto di vista oppure cambiate partner!

Il settore affari e finanze è in risalita.

Pesci: nuove entrate di denaro. Le predizioni zodiacali al segno dei Pesci annunciano che è arrivato il momento di prendere una decisione: non potete continuare a tenere il piede in due scarpe. Non tanto per i vostri spasimanti, che sono disposti a subire quasi tutto, ma per voi stessi, che non siete più a vostro agio, e per il vostro sonno troppo disturbato. Possibili piccole entrate di denaro.