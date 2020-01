Le predizioni zodiacali di sabato 25 gennaio 2020 sono pronte a portare una ventata di buona fortuna e qualche utile consiglio in relazione alla giornata di partenza del weekend. L'astrologia a livello previsionale indica che per alcuni segni ci saranno significativi cambiamenti: Venere e Nettuno in Pesci insieme alla Luna e al Sole in Acquario la faranno da padrone. Marte in Sagittario resta pronto a colpire chi sbaglia e non solo. A questo punto vediamo di analizzare nel dettaglio le predizioni dell'oroscopo dall'Ariete fino ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: lasciatevi andare in amore! Grintosi e zelanti nel lavoro, secondo le predizioni zodiacali dovreste evitare di essere così polemici. Spese impreviste in arrivo. In amore siete freddi e scostanti, ma basta poco per lasciarsi andare.

Toro: intensa sensualità. Preziosi consigli e appoggio incondizionato da parte dei vostri colleghi o superiori, nel lavoro. Dunque un sabato di fine settimana fortunato per le vostre tasche. Le predizioni zodiacali annunciano incontri inaspettati per i single con momenti di intensa sensualità.

Gemelli: alti e bassi. Questo sabato si prevede la presenza di tanta energia, ma occhio alla pazienza perché quest'ultima scarseggia! Alti e bassi a livello familiare, ma in amore cielo sereno e tanto sexappeal vi faranno recuperare il tempo perduto.

Cancro: magia nei sentimenti. Tanti gli impegni per questo fine settimana e alcuni anche abbastanza stressanti: siete sicuri di quello che fate? Ogni tanto riposatevi!

Niente in questo momento può mettervi ostacoli, quindi perché affannarsi. Amore di coppia alle stelle favorito dal nodo lunare nei gradi del secondo campo: il menage è magico e pieno di dolcezza.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: siate loquaci con il partner. Le predizioni zodiacali indicano novità in amore grazie a Marte: il periodo trasmette tanta voglia di fare, ma incontrerete anche qualche ostacolo.

In compenso, le predizioni zodiacali scommettono sul fatto che sarete fortunati in termini finanziari. Pensieri negativi e malintesi con il partner potrebbero compromettere il clima nel menage: parlate di più!

Vergine: Giove benefico! Disinvolti e brillanti, avrete la spinta necessaria per prendere l'iniziativa nel lavoro. Giove è molto benefico con voi. Definite i progetti sentimentali che vi stanno più a cuore, presto qualcuno tra questi andrà a buon fine.

Bilancia: erotismo a go go. Un inizio weekend all'insegna del dinamismo, con molta energia da spendere nelle cose che più vi piacciono. In alcuni casi non mancheranno i meritati guadagni e gli ottimi affari non si faranno attendere.

In amore l'intesa erotica è alle stelle.

Scorpione: siate pazienti! Risultati lavorativi molto promettenti per questo 25 gennaio, ma ad una sola condizione: agire con calma. Solo se eviterete di strafare riuscirete a smorzare quei piccoli contrattempi che vi mandano nel pallone ogni volta che capitano. Una parola di troppo, in amore, rischia di rompere l'armonia creata. Le predizioni zodiacali invitano ad essere pazienti con il partner.

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: energie positive. La vostra buona volontà crea energie positive che si ripercuotono anche all'esterno delle mura domestiche: chi può, faccia una buona azione.

Prudenza con i soldi se dovete acquistare qualcosa di costoso. Avrete molta comprensione in amore davanti ad un partner sempre più esigente, ma alla fine sarete premiati.

Capricorno: voglia di novità. Dopo una settimana faticosa, piena di impegni, finalmente in questo weekend troverete qualcuno capace di valorizzare le vostre qualità migliori. Da evitare quegli amici interessati solo ai vostri soldi. Molto litigherello, invece, il rapporto d'amore, mentre per i single la voglia di novità rende frizzante il periodo.

Acquario: passione al top. I soliti disguidi vi innervosiscono e scatenano la vostra innata vena polemica: prima di sbottare, respirate almeno dieci volte!

Diffidate dai guadagni facili evitando come fumo negli occhi qualsiasi proposta ambigua. In amore passionalità al top a cui non potrete dire di no.

Pesci: buone notizie! Le predizioni zodiacali di sabato 25 gennaio annunciano buone notizie in amore. Non rinunciate mai alle vostre idee, credendoci fermamente. La strada è spianata, potete iniziare a coltivare il vostro sogno più segreto. Venere già fa avvertire un forte bisogno di tenerezza. Se siete in coppia, il menage sarà gioioso e sensuale.