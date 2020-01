Le predizioni zodiacali di venerdì 24 gennaio 2020 sono arrivate, pronte a svelare come sarà la quinta giornata di questa settimana. In primo piano splende la bella Luna in entrata nel segno dell'Acquario, proprio in questo ultimo giorno del periodo lavorativo. Nettuno e Venere si preparano a congiungersi in Pesci sotto lo sguardo attonito del Sole in Capricorno. Urano resta placido in Toro, intenzionato a dare qualche sollievo ai problemi generati da Mercurio in opposizione al segno. Andiamo a trattare più dettagliatamente i singoli segni dando spazio alle predizioni astrali dall'Ariete ai Pesci..

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: tante soddisfazioni. Buone le notizie che giungono per voi dalle predizioni zodiacali di venerdì 24 gennaio. Incontri d'affari con possibilità di intraprendere nuove attività o mansioni migliorative inerenti il proprio lavoro, saranno favoriti da un prosperoso Urano in Toro. Non lasciate che la fortuna vi colga impreparati perché anche in amore sarete favoriti dalle stelle: tante soddisfazioni e piacevoli momenti vi aiuteranno a distendere i nervi tesi.

Toro: Mercurio in opposizione. La forza della Luna da poco nel segno dell'Acquario non basta a scardinare gli effetti negativi di Mercurio in opposizione. Le direttive dell'Oroscopo di venerdì pongono l'accento su un possibile calo della concentrazione generale. Ottimi i rapporti con quasi tutto il parentado e vicini di casa. Urano favorisce colpi di fortuna ma anche eredità, investimenti e assicurazioni.

Bene le attività sportive e le spese per i divertimenti. Dedicatevi agli amici, ai familiari o al vostro passatempo preferito.

Gemelli: al centro dell'attenzione. Fine settimana con un ottimo venerdì, al top per molti amici Gemelli grazie alle predizioni zodiacali positive regalate dall'oroscopo. La giornata volerà via in bellezza, ma solo per quelli che avessero deciso di passare la giornata fuori dalle mura domestiche.

Per gli altri non sarà male, a parte il dover "combattere" con la solita routine. Nel lavoro c'è la possibilità per qualcuno di voi di iniziare esperienze nuove. Vi piace essere al centro dell'attenzione?

Cancro: scarsi risultati. Per tanti di voi, amici del Cancro, la giornata di venerdì si prefigura abbastanza a rilento. L'oroscopo del 24 gennaio annuncia ben pochi cambiamenti rispetto ai giorni scorsi: è ora di cambiare, non fossilizzatevi sulle solite situazioni! Sul lavoro tante idee e occasioni vi si presenteranno nel periodo, ma con scarsi risultati: un Urano puntiglioso, taglierà le gambe ai buoni propositi.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: sintonia con il partner. Le predizioni zodiacali indicano novità in amore. la Luna influenzerà il vostro stato emotivo, tanto da rendervi sensibili nei confronti di una persona che chiederà il vostro aiuto. Sul lavoro invece approfitterete degli sbagli di un collega per mettervi in buona luce con capi e superiori. Mentre in ambito affettivo, le predizioni zodiacali indicano che forse avrete una straordinaria sintonia con il vostro partner. Il vostro fascino sarà irresistibile.

Vergine: progetti in arrivo. Una ventata di novità per quanto riguarda i sentimenti e l'amore.

I single avranno un fascino non indifferente sul quale puntare. In coppia coinvolgerete la vostra dolce metà in molte cose entusiasmanti. Possibilità di un lavoro stabile in aumento per chi è precario: la voglia di progettare prenderà il sopravvento; ci sono tante iniziative che bollono e altre che stanno dando frutto positivo.

Bilancia: osservati dalle stelle. Ritrovare equilibrio tra passione e sogno non è impossibile per voi Bilancia. Sfruttate la presenza di Nettuno e di Venere nel segno dei Pesci (è un'accoppiata abbastanza rara) per capire fino a che punto potete lasciare la parola agli istinti o al corpo e quando, invece, avete bisogno di perdervi tra idee e sospiri.

Nel lavoro preparate piuttosto una strategia d'attacco: le stelle vi osservano e vi accontenteranno...

Scorpione: giornata fortunata. In amore, per i nati sotto la buona stella dello Scorpione, il periodo si preannuncia molto positivo già dalle prime ore. Giove, in riflesso sul vostro segno, tenderà a rilasciare tutta la sua potenza astrale regalando un periodo pieno, da vivere intensamente. Per la coppia in leggera crisi, decisiva la seconda parte della giornata che evolverà positivamente. Nel lavoro, se gli obiettivi prefissati dovessero apparire difficili da centrare, abbiate fiducia, non tanto in voi stessi ma nella giornata altamente fortunata.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: un incontro romantico. Buoni gli effetti derivanti dalla Luna in Acquario. Molti potranno finalmente toccare con mano gli effetti magici derivanti da un incontro romantico. Discreta la sfera personale in rapporto a famiglia e amici. Attenti ai colpi di freddo! Per qualcuno potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. Le predizioni zodiacali consigliano di non sciupare denaro in quisquilie inutili.

Capricorno: una spesa imprevista. Questo venerdì tutto procede bene sia in famiglia come anche in amore.

Al lavoro dovrete confrontarvi con un avversario molto furbo. Ma quando sarete chiamati ad esporre le vostre idee dimostrerete a tutti che sapete il fatto vostro. In ambito familiare potrebbero nascere piccole discussioni per una spesa assolutamente imprevista ma urgente da fare.

Acquario: avventure d'amore. Questo non è il momento per fermarsi a riposare sugli allori. In amore prendete in mano le redini della situazione e guidatela a vostro vantaggio. Se non agirete così, vi farete sopraffare dallo sconforto: meno male che avrete di supporto una buona Luna nel segno! Parlando di Single, se l’avventura vi attira con le sue trame torbide e turbolente, bene, ma dovrete accettare rischi e imprevisti, con maturità e responsabilità.

Pesci: 'da cosa nasce cosa'. Le predizioni zodiacali di venerdì 24 gennaio invitano a trovare un compromesso fra il lavoro, gli svaghi e il tempo libero. Lo stress dipende da un’alterazione di questo equilibrio. Un breve viaggio di lavoro potrebbe portarvi a conoscere una persona speciale. Da cosa nasce cosa e, forse, anche una bella storia!