L'oroscopo del 5 febbraio ci informa sulla situazione di coloro che hanno un rapporto di coppia, sulle persone che sono ancora single e sulle vicende lavorative e professionali. È stata esaminata la seconda sestina dello zodiaco. L'Acquario dovrà dosare bene la propria gelosia e non esagerare, mentre la Bilancia avrà una giornata poco incline al dialogo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non avrete molta voglia di dialogare con il partner, temete che possano nascere discussioni o fraintendimenti.

Dosate bene le parole e cercate di non polemizzare troppo. I single avranno l'opportunità di fare nuove conoscenze e di poter cambiare il proprio status. Il lavoro mostrerà buoni segni di ripresa, vi state lentamente abituando ai nuovi ritmi e alle nuove metodologie professionali.

Scorpione: giornata estremamente positiva, l'armonia di coppia risulterà particolarmente evidente. Avrete la possibilità di spingervi anche oltre e di affrontare argomenti importanti. I cuori solitari avranno la possibilità di mettere tutta la propria passione in una storia che sta nascendo.

Ci saranno alcune difficoltà lavorative, non saranno insormontabili ma avranno bisogno di tutto il vostro impegno per essere risolte.

Sagittario: i miglioramenti nella coppia saranno sostanziali, inizierete a rivedere le stelle dopo un periodo decisamente buio. Sfruttate i momenti favorevoli e dedicate tempo al partner. I single saranno più propensi ad allacciare rapporti avventurosi che situazioni durevoli e concrete.

Oggi, sotto l'aspetto lavorativo, andrà tutto decisamente male, ci saranno screzi coi colleghi e difficoltà a comprendere alcune attività.

Capricorno: coloro che ancora non hanno un legame solido potrebbero pensare al matrimonio. Non affrettate i tempi e condividete il ragionamento con la persona amata. Potrebbe essere arrivato il momento propizio per i single, molti di voi decideranno di immergersi in una relazione, altri saranno convinti di aver trovato l'anima gemella.

Acquario: un pizzico di gelosia potrebbe anche ravvivare il rapporto, non esagerate e non diventate possessivi altrimenti raggiungerete l'esatto contrario. I cuori solitari dovranno utilizzare un minimo di ragione e non farsi guidare esclusivamente dall'istinto. Il lavoro marcia in maniera positiva, non ci saranno intoppi o situazioni degne di nota. Giornata professionale interlocutoria.

Pesci: la persona amata stravede per voi, il vostro atteggiamento e il vostro fascino sono risultati armi vincenti. Continuate su questa strada. I single faranno diverse conoscenze, alcune di queste si riveleranno particolarmente azzeccate.

Potrebbe essere in ballo un ruolo importante, dimostrate a tutti che per voi il lavoro è una cosa fondamentale. Tenacia e professionalità dovranno essere le vostre carte migliori.