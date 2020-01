L'Oroscopo di questo mercoledì 22 gennaio vedrà i nati sotto il segno dell'Ariete e del Capricorno ricevere una bella notizia, mentre Gemelli e Scorpione dovranno trovare un po' della serenità perduta. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Gemelli: siete tremendamente bipolari e questa vostra dualità spesso porta le persone a stufarsi di voi. Cercate di tenere a bada la vostra faccia negativa soprattutto con chi vi ama.

Purtroppo questo mercoledì non sarà uno dei vostri giorni migliori, ma tutto si sistemerà soprattutto nel fine settimana.

11° Scorpione: sul lavoro le cose non stanno andando come vorreste, inoltre in amore state rovinando il vostro rapporto con la gelosia. In questo periodo siete un po' troppo permalosi e cedete facilmente all'ira. Nei prossimi giorni avrete una bella notizia, quindi pazientate e soprattutto mantenete la calma.

10° Pesci: purtroppo in questo periodo vi sentite tristi e svuotati, nessuno riesce a farvi tornare il buon umore, ma dovete reagire.

Cercate di fare cose semplici che vi rendono felici e soprattutto di stare con la vostra famiglia perché ha bisogno di voi.

9° Leone: giornata tutto sommato tranquilla, ma dovrete affrontare qualche grana sul lavoro. Farete un incontro molto gradevole con una persona che non vedete da tempo. Salute buona ma non esagerate col cibo.

8° Acquario: l'oroscopo vi vede un po' in difficoltà a legare con gli altri, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

Il problema è che siete un po' troppo saccenti e questo vi porta a snobbare un po' gli altri. Ricordate che una mente brillante è in grado di rapportarsi con tutti e in qualsiasi situazione.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Bilancia: la parola d'ordine di questo mercoledì deve essere professionalità, ultimamente sul lavoro siete un po' troppo svogliati, impegnatevi di più e vedrete che tutto andrà per il meglio.

In amore in arrivo una sorpresa molto piacevole.

6° Vergine: oggi vi sentirete pervasi dall'amore, approfittatene per passare del tempo col vostro partner, anche per fare qualcosa di semplice. Per quanto riguarda i single sarà la giornata giusta per fare qualche incontro, vi basterà essere voi stessi e vedrete che si presenterà una bella occasione.

5° Ariete: c'è qualcosa che vi mette molta ansia, ma potete tirare un sospiro di sollievo, perché riceverete una buona notizia.

Riceverete una telefonata che vi farà sorridere. Salute ottima.

4° Cancro: secondo l'oroscopo questo mercoledì sarà una giornata ricca di soddisfazioni. Riceverete molti complimenti sul lavoro e potrete godervi l'affetto di chi amate. Una persona vuole starvi vicina, non siate diffidenti e consentitele di godere della vostra compagnia.

Le prime tre posizioni

3° Toro: L'oroscopo di questo mercoledì vi vede sul podio, vi siete buttati da poco un brutto periodo alle spalle e siete proiettati positivamente verso il futuro.

Godetevi questa giornata, perché avrete soddisfazioni sia in amore che sul lavoro.

2° Capricorno: complimenti perché oggi riceverete una notizia stupenda che vi allieterà la giornata. Inoltre sul lavoro arriveranno soldi, in amore qualcuno vi cerca con insistenza e la salute è perfetta.

1° Sagittario: l'oroscopo del 2020 vi ha visto nelle parti alte della classifica, grazie alla vostra vitalità e simpatia riuscite sempre a piacere a tutti. Questo vostro lato vi aiuterà molto domani in una situazione particolare e questo farà si che questa giornata sarà meravigliosa. Inoltre ci sono tanti soldini in arrivo.