Le previsioni astrali di sabato 25 gennaio annunciano una giornata molto intensa e ricca di novità e positività per i nati sotto i segni zodiacali di Pesci e Acquario: i primi saranno molto favoriti negli affari, i secondi - invece - in amore. Sarà un sabato estremamente roseo anche per il Toro, che avrà grandi successi sul lavoro.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): questo sabato potrebbe riservarvi qualche tensione in amore o sul posto di lavoro. Mantenete la calma e non agitatevi per le provocazioni di chi vi sta intorno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): soprattutto nelle prime ore del mattino dovrete avere molta pazienza nei rapporti sociali. Il lavoro non vi gratifica molto e state pensando di abbandonarlo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): se dovete prendere una decisione importante, rimandate tutto all'inizio della prossima settimana. Infatti gli astri non sono particolarmente favorevoli per il vostro segno zodiacale.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): monotonia e noia caratterizzeranno questo sabato.

Avrete poca voglia di uscire e di incontrare i vostri amici.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): le stelle sono dalla vostra parte e vi assisteranno in questa giornata. Bene gli affari con importanti progetti in arrivo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la gelosia morbosa nei confronti del partner potrebbe causare seri litigi nella vita di coppia.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il vostro è uno dei segni più favoriti di questo week-end soprattutto per quanto concerne l'aspetto sentimentale.

Le coppie consolideranno la loro relazione, i single potrebbero conoscere l'anima gemella.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): conquistare il cuore della persona che vi piace sarà molto più difficile di quanto previsto. Non mollate e credeteci sempre.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): quando meno ve lo aspettate le insidie potrebbero essere dietro l'angolo. Non fidatevi troppo di persone che conoscete da poco tempo.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in famiglia qualche litigio di troppo potrebbe mettervi k.o. a causa dello stress eccessivo. Non c'è da preoccuparsi perché la situazione migliorerà a partire dalla prossima settimana.

Toro (21 aprile – 21 maggio): prosegue alla grande la vostra attività professionale. Il lavoro vi darà grandi soddisfazioni, permettendovi di dimostrare a tutti le vostre capacità e competenze acquisite nei lunghi anni di esperienza pratica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non abbiate paura di cambiare radicalmente la vostra vita. Le scelte importanti richiedono sempre impegno e sacrificio.