Le previsioni zodiacali del 25 gennaio per cuori solitari ci informano sull'andamento dei 12 segni. Alcuni di loro risulteranno essere molto attivi e si lasceranno andare a nuove conoscenze, é il caso del segno dell'Ariete e della Vergine.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: alcuni incontri fatti ultimamente stanno stuzzicando la vostra curiosità. Non sarete insensibili ad alcune galanterie che vi saranno riservate. Cercate di non impiegare troppo tempo a capire alcune situazioni.

Toro: giornata dedicata alle relazioni fugaci e alle avventure.

Oggi il vostro volere risulta andare verso quella direzione. Sfruttate il momento propizio e divertitevi senza remore e senza indugi.

Gemelli: l'invito ad una festa risulterà particolarmente gradito. Una persona attirerà la vostra attenzione, non sottovalutate il modo in cui vi guarda e le attenzioni che vi riserva. Agite d'istinto.

Cancro: state per fare una scelta, la conoscenza sta andando bene ma non siete convintissimi di fare un passo definitivo. Non preoccupatevi, riflettete attentamente e vagliate tutte le ipotesi.

Leone: dovrete decidere se portare avanti una frequentazione e in che modo. In alcuni momenti prevale in voi la voglia di sfruttare la situazione per una avventura, in altri tendete a pensare a qualcosa di più duraturo.

Vergine: ci saranno nuovi incontri all'orizzonte, qualcuno di questi potrebbe portare ad un amore. Siate disposti a cambiare status, presto l'anima gemella pervaderà il vostro cuore.

Lasciatevi andare e non lo rimpiangerete.

Bilancia: dovrete stare molto attenti alle vostre decisioni. Alcune situazioni stanno compromettendo la vostra pace interiore. Non abbiate fretta e cercate di trovare la soluzione migliore al vostro problema.

Scorpione: sarà una giornata in cui farete diversi incontri, non necessariamente porteranno a qualcosa di promettente ma saranno pur sempre un motivo per sentirvi vivi.

Non prendetevi troppo sul serio.

Sagittario: sarete costretti a uscire dal vostro guscio, una persona a voi vicina esternerà i sentimenti nel vostri confronti. Sappiate ragionare in maniera oggettiva e non fatevi prendere troppo dall'ansia.

Capricorno: l'amore sarà poco presente nella vostra giornata, in compenso passerete delle ore in allegria con i vostri amici più fidati. Flirt e conoscenze amorose saranno rimandate a data da destinarsi.

Acquario: non sarà una giornata particolarmente vivace, vi sentirete giù di tono e avrete la necessità di stare insieme alle persone care. In serata una telefonata potrebbe regalarvi un sorriso.

Pesci: ci sarà modo di fare alcune conoscenze interessanti. Valutate attentamente alcune proposte per la serata, potrebbero essere decisive. Il rischio sarà quello di fare la scelta sbagliata e pentirvi della vostra decisione.