Febbraio 2020 sarà molto proficuo per i segni dei Pesci e del Capricorno, grazie agli influssi decisamente ottimali di Mercurio, che daranno loro non solo dei guadagni attesi, ma anche molta capacità comunicativa. In amore Venere darà il suo contributo particolare per i nati sotto il segno del Sagittario e dell'Acquario. A seguire le previsioni di febbraio dalla Bilancia ai Pesci.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: nessuno dei due pianeti protagonisti di questo mese, ovvero Mercurio e Venere, saranno purtroppo dalla vostra parte.

Se il lavoro si presenterà pieno di ostacoli, molte collaborazioni fra colleghi potrebbero inevitabilmente “saltare”. In amore gelosie e incertezze subentreranno nella vostra relazione sentimentale. Periodo poco ideale per fare conquiste per i single.

Scorpione: l'autostima in aumento grazie a Giove e le molteplici opportunità di fare invidiabili salti di qualità, saranno le chiavi necessarie per poter ottenere successi e guadagni a febbraio. Se l'inizio del mese sarà abbastanza buono per le relazioni sentimentali, ci sarà un drastico calo sia dell'intesa che della passionalità, probabilmente per qualche dubbio rimasto insoluto.

Sagittario: sul lavoro ci saranno davvero molti contrasti con i colleghi, con un Mercurio che non sarà clemente nemmeno per quanto riguarda gli accordi. Poche le opportunità di trovare lavoro per chi è ancora alla ricerca. Venere incentiverà miglioramenti sulla vostra relazione man mano che il mese procederà. Ottima l'intesa e l'affinità passionale.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: sarete molto attivi sul posto di lavoro, anche per quanto riguarda la mente.

Aperte e ottimali saranno anche le prospettive di lavorare in squadra senza contrasti troppo accesi. Sul fronte amoroso arriveranno delle incertezze sulla stabilità della vostra storia d'amore, ma sarete propensi a rimediare agli errori, piuttosto che decidere di arrivare a un allontanamento.

Acquario: Mercurio sarà benevolo sul fronte del denaro. I guadagni e i progetti più remunerativi saranno decisamente alla vostra portata e questa situazione già ottimale sarà più bella grazie alla vostra creatività.

Se non ci saranno prospettive su l'intesa di stampo puramente sentimentale, lo stesso non si può dire della passionalità, che arriverà più prorompente che mai grazie a Venere.

Pesci: sarà un mese costellato di progetti ambiziosi e remunerativi e le collaborazioni fruttuose non mancheranno. Procedete a piccoli passi se volete fare un investimento. Ci saranno molteplici incontri per i single, mentre all'interno delle relazioni alcuni progetti subiranno un upgrade, per esempio una storia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.