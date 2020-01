Le previsioni astrali della settimana dal 20 al 26 gennaio 2020: anticipa sette giorni davvero di prim'ordine ai nati sotto il segno dell'Acquario. La settimana coincidente con la fine del mese, visto con l'occhio critico dell'Astrologia, risalta la presenza del Sole e della Luna, entrambi pronti a varcare i confini dapprima dell'Acquario. In seguito l'Astro d'Argento prenderà posizione nel campo del Capricorno. Performance di rilievo anche per Bilancia, Sagittario e Capricorno , ma di questi ne parleremo in modo approfondito nelle predizioni a seguire.

A questo punto iniziamo ad analizzare nei minimi dettagli le previsioni astrali da lunedì 20 a domenica 26, valutando i sette giorni prossimi mettendoli in relazione con i segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: voto 6. Approfittate della nuova settimana in arrivo per rigenerarvi fisicamente, rivedere attentamente la vostra scala valori, rivalutare persone e relazioni che ultimamente avete trascurato. Nel corso della settimana forse affioreranno ricordi o nostalgie, ma basterà una telefonata o un invito per rimettere in circolo pensieri positivi.

Chi è solo proverà attrazione per qualcuno conosciuto da poco.

Toro: voto 6. Sebbene la settimana non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie ad un solido equilibrio emotivo. Atmosfera serena secondo quanto dispensato dalle previsioni astrali di vostra competenza, ideale per dedicarsi al lavoro o a voi stessi: massaggi e cure di bellezza. Non è escluso che il desiderio di prendere una strada tutta vostra non possa essere realizzato; naturalmente però, ci vuole coraggio.

Gemelli: voto 7. Brillanti e simpatici passerete sette giorni in modo allegro e spensierato, circondati da una folta schiera di amici. Tanto per cominciare, le previsioni astrali del periodo indicano che avrete tutte le carte in regola per stravincere in qualsiasi situazione, come suggerisce la Luna in Capricorno e il Sole in Bilancia a voi favorevoli. Nella sfera privata apparite pieni di entusiasmo, espansivi in modo persino esagerato, ottimisti e fiduciosi nei confronti del partner.

Nel lavoro situazione generale in netta ripresa.

Cancro: voto 8. Un vero girotondo di emozioni: ciò che ci voleva per rimettervi in sesto, dopo gli sbandamenti dei giorni scorsi. Non sottraetevi agli impegni in calendario, piuttosto affrontateli con fiducia e senza paura. Raccogliete i pezzi della vostra vita sentimentale e metteteli insieme; vedrete che compongono un disegno preciso, in cui tutto ha un significato.

Il lavoro resta il vostro tallone d'Achille: presto arriveranno novità.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 6. Questa settimana non mancheranno di sicuro quei soliti problemi, ai quali in parte vi siete abituati, specie se nativi di terza decade. Con inventiva e intuito riuscirete a trovare le giuste soluzioni. Avrete soprattutto una specie d'illuminazione che vi permetterà di vedere con chiarezza anche nella vostra sfera sentimentale: capirete il motivo della scontentezza e vi attiverete per ridare slancio e interesse all'intesa con il partner.

In difficoltà i single: per un po' statevene da parte.

Vergine: voto 7. Siete attivi e scattanti, vi sentite in forma e ottimisti: è perché avvertite la presenza della Luna, positiva al massimo nei riguardi del vostro segno. Questi prossimi sette giorni avrete più tempo da dedicare al partner o alla famiglia in generale: le previsioni astrali settimanali per la Vergine prevedono che ci saranno più occasioni per fare ciò che più vi piace: perché non organizzare una cena deliziosa e divertente? In ambito lavorativo tirate fuori dal cassetto non solo i sogni ma soprattutto i progetti che avevate accantonato per scarsa fiducia.

Bilancia: voto 8. Saprete muovervi in modo saggio e vantaggioso specialmente in campo professionale; in ogni caso farete nuove esperienze, allargando i vostri orizzonti. Non abbiate paura di seguire ciò che vi suggerisce la fantasia: i risultati ricompenseranno il vostro coraggio! Socievolezza, buona apertura verso gli altri e tanta serenità in ambito sentimentale. In coppia sarete più riflessivi del solito ed interessati ad armonizzare eventuali conflitti. Molti nativi in stato singolo troveranno modo di attaccar bottone con una persona molto speciale.

Scorpione: voto 5. L'unica nota stonata di questa settimana la suona la Luna, stressante per il vostro segno: meglio evitare pareri non richiesti e tensioni con le persone vicine.

In campo amoroso imparate ad apprezzare ciò che avete e tutto andrà meglio! A metà settimana, diciamo tra mercoledì e venerdì, trovate un accordo in famiglia in merito a una faccenda finanziaria. In amore, le previsioni astrali della settimana prossima invita a mantener intatto il vostro ottimismo e la vostra visione positiva delle cose!

Previsioni astrologiche da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 8. La Luna nell'ottavo campo del Capricorno mercoledì soprattutto alleggerirà le tensioni e vi permetterà di concentrarvi su ciò che vi sta a cuore, come una vecchia amicizia un po' in crisi. Non chiedete troppo al vostro fisico, se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato.

Prestate attenzione al vostro benessere, scegliendo in coppia ciò che vi assicura piacere e relax e se single prendendo iniziative a sfondo passionale. Godetevi il tempo libero!

Capricorno: voto 9. Astri favorevoli per gran parte della settimana vi guidano verso il successo sia in amore che in campo lavorativo. Nel lavoro infatti non vi mancheranno i mezzi e l'energia per ben figurare: dovrete solo ricordarvi di non forzare i tempi e le situazioni. La vita amorosa invece vi regala momenti indimenticabili col partner e nuove prospettive ai pesci in cerca d'amore: sembra arrivato il momento giusto per lasciarvi andare ai sentimenti e alle emozioni.

Acquario: voto 10. Guardate lontano, pensate in grande (questo vi riesce bene) e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e, soprattutto, vedere giusto: i vostri programmi saranno vincenti! Buon giorno per gli affari, le questioni legali e i rapporti sentimentali in generale. Ottimo periodo anche per decidere di stipulare una polizza assicurativa o qualche altra forma di prevenzione. Vivacizzando il rapporto di coppia scoprirete una grande qualità sul vostro partner...

Pesci: voto 7. Un po' di affaticamento reclama a gran voce un gran bisogno di relax e di riposo; però non commettete l'errore di isolarvi dal resto del mondo soltanto perché vi sentite un po' fuori fase.

In base a quanto preventivato dalle vostre previsioni astrali della settimana dal 20 al 26 gennaio sarà importante reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche il sole e stando all'aria aperta. Bene nel lavoro a fine periodo.