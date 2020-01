Il febbraio 2020 per il segno del Cancro non sarà così roseo come apparirà in un primo momento. Solo la prima settimana del mese ci sarà una stabilità positiva in amore mentre per il resto del mese dovrete cercare di non litigare e di non incrementare inutili dubbi.

Sul lavoro solo Mercurio farà sentire i propri influssi positivi, quindi accordi, assunzioni e contratti saranno sicuramente favoriti. Di contro, ci saranno poche energie ad animare i nativi di questo segno.

Amore e affetti

La prima settimana del mese di febbraio Venere sarà particolarmente favorevole per il vostro segno.

Difatti sarà in questo periodo che dovrete sistemare alcune faccende rimaste in sospeso con il partner o per rafforzare l'intesa di coppia. Anche le prospettive di fare qualche incontro interessante saranno pienamente ottimali. Però dal giorno 8 febbraio potrebbero subentrare dei conflitti difficili da sanare o comunque delle problematiche a livello comunicativo. Di conseguenza, i dubbi potrebbero portare ad un allontanamento oppure addirittura ad una rottura definitiva. Il giorno 17 febbraio le cose potrebbero peggiorare a causa della quadratura di Marte: si faranno sentire tensioni e dubbi che soltanto una coppia ben salda potrà affrontare a testa alta.

Sarà comunque essenziale non spingersi a fare progetti, soprattutto con il sopraggiungere della fine del mese.

Lavoro e studio

L'opposizione di Saturno potrebbe non essere una cosa buona per il vostro rendimento lavorativo. Neanche Giove sarà dalla vostra parte. Però Mercurio dal giorno 4 vi darà quella mano che sconvolgerà un andamento che si prospetta piuttosto scarso. Infatti ci saranno molteplici occasioni di trovare lavoro per chi sta facendo i conti con una disoccupazione prolungata grazie ad una rinnovata capacità comunicativa.

Ottimi i colloqui, le assunzioni, i periodi di prova. Per il resto dovrete contare esclusivamente sulle vostre forze e sulla vostra voglia di dimostrare cosa siete in grado di fare. Saranno favorite anche le collaborazioni, sia che provengano dall'interno del posto di lavoro che dall'esterno.

Fare qualche acquisto non rovinerà di certo le vostre finanze, quindi un investimento importante sarà sicuramente alla vostra portata.

Voi studenti sarete al top per quanto riguarda esami e compiti, ma sarà necessario essere sicuri delle vostre conoscenze, che acquisirete soltanto con molte ore trascorse sui libri.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, Giove non vi darà il suo supporto, ma potrete comunque contare su Venere che vi sosterrà durante la prima metà del mese. Perciò, ogni successo sarà affidato alla vostra volontà di farvi valere e dall'intraprendenza.

A livello fisico non sarete molto efficienti, perché spesso le energie tenderanno ad esaurirsi in fretta. Quando però subentrerà Marte in opposizione il 17 febbraio avvertirete una tensione nervosa che vi porterà spesso ad incorrere in litigi e ad affrontare un esasperante stress emotivo. Non vi resterà che attendere la fine del mese per avere periodi migliori di questo.