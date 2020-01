Nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 sul piano astrale Urano si troverà ancora nella costellazione del Toro, mentre la Luna - che fino a questo momento è rimasta nei gradi del Toro - arriverà in quelli del Leone. Venere entrerà nella costellazione dell'Ariete, mitigando i rapporti interpersonali ma anche l'umore dei nati di questo segno. Questi cambiamenti saranno di enorme aiuto anche per i rendimento lavorativo. Il Cancro potrebbe nutrire delle perplessità nei confronti dei propri affetti, in particolare per il partner.

A seguire approfondiamo le previsioni segno per segno dello zodiaco della settimana.

L'oroscopo, dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: ci sarà molto supporto da parte vostra per quanto riguarderà gli affetti, anche se a metà settimana il lavoro assorbirà gran parte delle vostre energie e del vostro tempo. I primi segnali di recupero in campo amoroso ci saranno nel fine settimana, quando avrete più tempo da dedicare agli affetti.

Toro: la prima parte della settimana sarà ottima per il lavoro e la concentrazione sarà piuttosto elevata, sono favorite le collaborazioni sia in ambito professionale che altrove.

Nella seconda parte della settimana sono possibili delle promozioni o dei salti di qualità di tipo economico che vi rimetteranno in sesto. Insomma, sembrate quasi imbattibili.

Gemelli: il lavoro affrontato recentemente vi ha messo sotto stress e difficilmente riuscirete a recuperare le energie perdute entro la fine della settimana. Però ci potrebbero essere comunque delle giornate di svago e di distensione con il partner.

Riposo nel weekend, ma se possibile organizzatevi anche per fare qualcosa di inedito ed esclusivo.

Dal segno del Cancro a quello della Vergine

Cancro: potreste essere decisamente dubbiosi nei confronti del partner, tanto da poter dare adito a motivazioni che non avranno ragione di essere. La concentrazione sul lavoro a causa delle vostre faccende sentimentali potrebbe pericolosamente calare, dovreste invece cercare di recuperare le "redini" professionali in fretta.

Leone: in ambito lavorativo sarete i favoriti, con incredibili salti di qualità o con guadagni molto più elevati di quelli ottenuti precedentemente. La vostra professionalità però potrebbe portarvi ad ignorare gli affetti e a non prendere in considerazione nessun tipo di divertimento serale o nel fine settimana.

Vergine: un calo delle finanze in generale vi metterà in condizione di dover risparmiare, rinunciando anche a qualcosa a cui tenevate. Dovrete rimboccarvi le maniche per rimettervi in carreggiata, ma sicuramente ci saranno delle serate in cui potrete tirare un sospiro di sollievo.