Domenica 26 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole, Mercurio e la Luna sostare nel segno dell'Acquario, mentre Marte stazionerà nel Sagittario. Plutone, Giove e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, come Venere e Nettuno che permarranno in Pesci. Infine Urano continuerà il suo domicilio in Toro ed il Nodo Lunare in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Pesci, meno entusiasmanti per Sagittario ed Ariete.

Cancro geloso

Ariete: stressati. Complici le copiose asperità domenicali la giornata potrebbe vedere palesarsi un velo di stress, che li accompagnerà sino a tarda sera nell'ambiente professionale.

Toro: lavoro flop. Il luogo di lavoro riserverà, c'è da scommetterci, qualche ostacolo o problematica di troppo che potrebbero far saltare la mosca al naso ai nativi. Niente paura, bisognerà tenere duro in questa giornata perché già domani la situazione migliorerà.

Gemelli: aumenti. Oggi i nati Gemelli avranno ottime chance di avanzare nella scala gerarchica o ricevere un insperato aumento di salario, che li caricherà di entusiasmo nei loro progetti lavorativi in essere.

Cancro: gelosi. Malgrado manchino motivazioni valide, i nativi quest'oggi saranno probabilmente alle prese con l'avverso sentimento della gelosia verso l'amato.

Un messaggio o telefonata di un vecchio conoscente basterà a farli innervosire.

Relax per Leone

Leone: relax. Dopo una settimana parecchio faticosa, ecco che i nativi nel giorno a loro dedicato potrebbero optare per dedicare più tempo a se stessi, concedendosi del meritato relax assieme agli affetti più cari.

Vergine: focus familiare. Domenica in cui i nati del segno saranno, con ogni probabilità, chiamati a venire a capo di una spinosa faccenda familiare.

Il loro tempestivo supporto sarà fondamentale per risolverla in tempi brevi.

Bilancia: acquisti. Sebbene Urano e Saturno suggeriscano di limitare ogni uscita economica, i nativi quest'oggi potrebbero non seguire i loro consigli e dedicarsi ad un'intensa sessione di shopping.

Scorpione: affettuosi. Le effemeridi domenicali lasciano presagire 24 ore in cui, nel focolare domestico nativo, il rapporto di coppia godrà di una reciproca affettuosità che ne cimenterà la solidità del rapporto.

Incontri per Pesci

Sagittario: indisponenti. L'atteggiamento indisponente che oggi i nativi presumibilmente metteranno in campo potrebbe non andare a genio a qualche collega nell'ambiente professionale, con il quale sarà facile che nasca un acceso diverbio.

Capricorno: amore flop. Le faccende amorose potrebbero non avere la priorità nella giornata dei nativi ed il partner, sentendosi trascurato, metterà inevitabilmente il broncio.

Acquario: sereni. Dopo un periodo gelido, affettivamente parlando, ecco che la giornata odierna potrebbe vedere il mood cambiare in meglio per le vicende amorose dei nativi che risulteranno decisamente più serene.

Pesci: incontri. Le persone che i nativi incontreranno in questa giornata potrebbero rivelarsi oltremodo intriganti, tanto che alcune tra queste nuove conoscenze diverranno con facilità splendidi flirt.