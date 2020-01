La settimana scorre veloce e domani 15 gennaio sarà un buon momento per il Leone, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe ricevere delle belle soddisfazioni, ma anche per il Capricorno, il quale può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ci sono dei dubbi in amore per i Pesci, soprattutto per chi vive un rapporto di lunga data. Giornata sottotono per lo Scorpione, durante il weekend la Luna nel segno favorirà un buon recupero.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, mercoledì 15 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 15 gennaio segno per segno

Ariete: è un momento sottotono per il segno, c’è aria di insoddisfazione. Qualcuno potrebbe occuparsi di qualcosa che non lo rende più felice o non propone nuovi stimoli, dunque è tanta la voglia di cambiare. Tuttavia gli astri consigliano di attendere il mese di febbraio prima di compiere dei passi importanti, questo consiglio è valido anche per le scelte sentimentali.

Toro: è arrivato il momento per il segno di rimboccarsi le maniche e ricominciare la salita.

Superati i piccoli fastidi fisici che hanno colpito i nativi del segno nelle giornate precedenti durante queste giornate centrali della settimana si potrà ottenere qualcosa in più, soprattutto in ambito lavorativo. C’è un miglioramento per quanto riguarda i rapporti interpersonali, in amore si potranno trovare delle soluzioni.

Gemelli: questa nuova settimana di gennaio è iniziata con non poche agitazioni per il segno, che più volte potrebbe essersi trovato a dover affrontare delle discussioni in amore o in ambito familiare. Sarà meglio cercare di placare gli impulsi e agire con cautela, chi è alla ricerca di chiarimenti farà meglio a muoversi nella giornata di giovedì.

Cancro: inizia con la giornata di mercoledì 15 gennaio un momento di recupero per il segno. In questo momento sentite un forte desiderio di affetto e comprensione e vedendo il partner lontano potreste tenere tirare fuori le vecchie problematiche.

Secondo il presagio delle stelle a risentire di questo momento sottotono saranno soprattutto le coppie insieme da tempo, occorre ravvivare il rapporto. Incontri favoriti per i single. Migliora la sfera lavorativa.

Leone: la settimana è iniziata con qualche agitazione per il segno che tuttavia a partire da questa giornata potrà recuperare. Il 2020 sarà un anno di cambiamenti e novità, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa e già durante le prossime giornate potrebbe iniziare a smuoversi qualcosa. In amore torna la serenità e gli incontri sono favoriti.

Vergine: nonostante il segno sia tre i preferiti degli astri durante questo primo mese dell’anno in amore potrebbero esserci ancora delle problematiche, soprattutto per coloro i quali hanno un rapporto con i nati sotto il segno del Leone o dello Scorpione.

Il lavoro assorbe la maggior parte del vostro tempo e delle vostre energie, ma regala anche belle soddisfazioni.

Bilancia: durante la giornata di mercoledì 15 gennaio vi sentirete un po’ spaesati, ultimamente il vostro equilibrio è venuto un po’ a mancare e questo soprattutto a causa di fattori esterni. Il consiglio degli astri è quello di concederti qualche momento di riflessione e cercare di riordinare i pensieri. Meglio non stoppare il fisico a sforzi eccessivi e cercare di limitare le polemiche tanto in amore quanto all'interno della sfera lavorativa. Recupero durante il weekend.

Scorpione: sarà una giornata sottotono per il segno, che tuttavia si prepara ad accogliere la Luna durante il fine settimana.

A partire da venerdì inizia dunque un bel momento di recupero, vi sentirete brillanti e tolleranti e questo favorirà i rapporti interpersonali e la ricerca di soluzioni in amore. Tuttavia delle polemiche restano con i nati sotto il segno della Bilancia.

Sagittario: mercoledì 15 gennaio occorrerà un po’ di pazienza, potrebbe infatti rivelarsi una giornata faticosa, in cui vi sentirete privi di stimoli e idee. Dunque è meglio concedersi un po’ di riposo e rimandare gli impegni e le decisioni importanti. Con l’arrivo del fine settimana si potrà recuperare, l’amore avrà un ruolo centrale in tal senso.

Anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: il consiglio delle stelle per questa giornata è quella di mettere da parte l’orgoglio e di ributtare nel passato i vecchi fantasmi. E' tempo di riprendere in mano la vostra vita e concentrarsi sugli obiettivi futuri. Sarà un mercoledì risolutivo tanto in amore quando in ambito lavorativo e vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo.

Acquario: l’amore ricoprirà un ruolo centrale durante la giornata di mercoledì 15 gennaio, è un momento interessante non solo per chi vive un rapporto di coppia che va avanti da tempo e che quindi potrebbe pensare a dei progetti da attuare nell'immediato futuro, ma anche per i single che potrebbero fare degli incontri veramente interessanti.

E' un momento migliore anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, le stelle favoriscono i giovani e gli studenti, ma anche coloro i quali sono alla ricerca di un impiego.

Pesci: alcuni dei nati sotto questo segno potrebbero trovarsi nel pieno di una crisi sentimentale, qualcuno si domanda se è il caso di continuare a mandare avanti un rapporto che da tempo sembra non funzionare. Con l’arrivo della primavera potrete tirare le somme e qualcuno deciderà di tagliare i rami secchi. Al contrario è un momento vantaggioso in ambito lavorativo, le soddisfazioni non mancano e per qualcuno potrebbe esserci un incremento dei guadagni.