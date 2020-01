Domenica 2 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole e Mercurio sui gradi dell'Acquario, mentre la Luna ed Urano sosterà in Toro. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Marte che rimarrà stabile in Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro, nel frattempo Venere assieme a Nettuno continueranno sui gradi dei Pesci. Oroscopo favorevole per Acquario e Capricorno, meno roseo per Gemelli e Bilancia.

Gemelli bizzosi

Ariete: senza filtro. Domenica in cui potremmo probabilmente assistere ad una versione senza filtro dei nativi che non riusciranno a ponderare a dovere gesti e parole prima di esternarli.

Toro: intuitivi. Mercurio ed il Sole stretti in un sestile favoriranno le doti intuitive dei nati Toro, specialmente per i liberi professionisti del segno. Amore in secondo piano.

Gemelli: bizzosi. Scatenare la rabbia dei nati del segno quest'oggi sarà, con ogni probabilità, un gioco da ragazzi per chi vorrà provocarli. Bisognerà sfoderare tutta la diplomazia di cui dispongono per non essere troppo bruschi nelle loro esternazioni.

Cancro: amore flop. Le vicende amorose oggi potrebbero non essere il piatto forte in casa Cancro, andando a colpire l'affettuosità reciproca col partner che presumibilmente verrà meno.

Vergine mondano

Leone: grintosi. La determinazione di cui disporranno quest'oggi i nativi sarà alta e, sopratutto nelle faccende professionali, raccoglieranno notevoli consensi sul loro stacanovismo.

Vergine: mondani. Domenica dove i nati Vergine vorranno divertirsi e probabilmente organizzeranno una serata con gli amici fidati, dove le risate saranno assicurate.

Bilancia: stressati. Le attività pratiche odierne potrebbero essere più del solito e se i nativi decideranno di ultimarle ugualmente faranno i conti con lo sgradito stress.

Scorpione: pessimisti. Malgrado il bicchiere sarà mezzo pieno, i nativi potrebbero vederlo mezzo vuoto e sarà solo una questione di pessimismo e non di prospettiva.

Lavoro top per Capricorno

Sagittario: relax. Le scorse giornata, rivelatesi faticose, potrebbero far optare i nati del segno per una domenica all'insegna del relax più assoluto. Tale momentanea stasi favorirà un celere recupero delle forze.

Capricorno: lavoro top. Nell'ambiente professionale i nati Capricorno saranno, con ogni probabilità, ben apprezzati grazie alla dedizione e concentrazione che metteranno in campo.

Acquario: amore top. La scintilla della passionalità potrebbe improvvisamente riaccendersi nel menàge di coppia, dopo alcune giornate decisamente spente nell'alcova.

Pesci: incontri. Le persone che i nativi conosceranno questa domenica potrebbero rivelarsi interessanti sotto il profilo amoroso: infatti sarà bene spingere sul pedale dell'acceleratore per trasformarle in splendidi flirt.