Nel mese di febbraio 2020 sul piano astrale troveremo Venere spostarsi dal segno dei Pesci a quello dell'Ariete, mentre il Sole e Mercurio viaggeranno dall'Acquario ai gradi dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno). Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Urano che continuerà il suo transito in Toro. Infine Marte rimarrà stabile in Sagittario ed il Nodo Luna sarà nell'orbita del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti lavoro ed amore, per il segno zodiacale dell'Acquario.

Amore

Stando alle effemeridi il mese di febbraio si prospetterà tra i migliori del 2020 per quanto riguarda le faccende amorose, visto che i nati Acquario potranno contare su Marte in Sagittario e, dal 7, anche su Venere nel segno dell'Ariete. La passionalità tornerà a regnare sovrana nel focolare domestico ed il riaccendersi di tale scintilla focosa allontanerà, quasi dissolvendo, qualsiasi ansietà o problematica del mese precedente. Il clima, quindi, volgerà al bello ed alcuni tra i nativi potrebbero decidere di mettere in cantiere un erede, coronando quel sogno di allargare la famiglia rimandato, oramai, da troppo tempo.

Anche per i single le previsioni astrologiche risulteranno presumibilmente favorevoli perchè la facilità con cui instaureranno nuovi legami amorose stupirà anche loro stessi, considerate le scialbe conquiste degli ultimi mesi.

Lavoro

Le questioni professionali del secondo mese annuale per i nati del segno andranno, c'è da scommetterci, a gonfie vele in particolare per i liberi professionisti. Chi lavora autonomamente, infatti, potrà godere di una spiccata creatività (donata dallo sfavillante duetto Sole-Mercurio nel segno) che sarà indirizzata in nuovi orizzonti professionali, ricavandone repentinamente floridi frutti economici.

Leggermente meno brillanti le effemeridi per chi opera alle dipendenze altrui, in quanto dovrà fare i conti con le costrizioni tipiche di un gruppo di lavoro, ma se saprà bypassarle il loro stacanovismo e la fantasia che metteranno in campo gli farà raggiungere appetibili vette nella gerarchia aziendale. Gli inoccupati dell'Acquario, inoltre, avranno a disposizione la seconda e terza settimana del mese per proporre la loro candidatura con grandi possibilità che gli venga proposta l'opportunità professionale adatta alle loro peculiarità.

Il settore economico, infine, andrà attenzionato gli ultimi cinque giorni di febbraio quando Venere e Mercurio, in contrasto tra loro, potrebbero far optare i nativi per un acquisto parecchio costoso che minerà la stabilità economica. Giorni fortunati: 5, 9, 11, 13 e dal 17 al 20.