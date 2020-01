Nel mese di febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Mercurio ed il Sole viaggiare dall'Acquario al segno dei Pesci, mentre Venere passerà dai Pesci (facendo compagnia a Nettuno) verso il segno dell'Ariete. Saturno, Giove e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno come Urano che sarà in moto retrogrado nell'orbita del Toro. Infine Marte continuerà a sostare in Sagittario ed il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale della Bilancia.

Amore

Il mese di febbraio inizierà presumibilmente sotto i migliori auspici per le faccende amorose dei nati Bilancia, almeno sino al 16 quando avranno il sostegno di Marte sui gradi del Sagittario e Venere neutrale in Pesci. Le prime due settimane, quindi, i nativi saranno spontaneamente romantici verso l'amato bene, e tale vena galante non farà altro che cimentare la simbiosi del menàge amoroso. Sarà, però, opportuno fare tesoro della prima parte di febbraio cercando di conservare, anche dal 17 in poi, un atteggiamento conciliante nei confronti del partner il che non sarà affatto semplice.

Difatti, nella seconda parte, il trend del mese potrebbe cambiare dal giorno alla notte, dono sgradito di Venere passata all'opposizione e Marte spostatosi in orbita neutrale. In questo periodo sarà fondamentale trovare dei compromessi ed ingoiare qualche rospo, se necessario, in modo da non rovinare l'armonia che si era creata agli inizi di febbraio. Ventinove giorni poco concilianti per i single che avranno ben poche possibilità di incontrare l'anima gemella, a fronte di qualche tiepido flirt passeggero che potrebbe giungere nella prima settimana.

Lavoro

Le vicende professionali dei nati Bilancia, in questo secondo mese del 2020, potrebbero riservare qualche ostacolo che sarà di difficile metabolizzazione in tempi brevi. Il tallone d'Achille sarà rappresentato dallo scarso bottino energetico che gli Astri gli forniranno e ciò, come inevitabile conseguenza, li costringerà a ridurre i ritmi nell'ambiente lavorativo. Mentre loro rallentano, le richieste aziendali potrebbero, invece, aumentare facendo entrare i nati del segno in un circolo vizioso con poche possibilità di uscirne indenni.

Per chi tra loro si farà coinvolgere da tali ostilità, battendo i pugni sul tavolo, la fine di febbraio (decisamente più ostile) potrebbe vederli costretti ad una scelta professionale poco gradita, come abbandonare il posto di lavoro o accettare nuove mansioni dalle aziende concorrenti. Gli inoccupati del segno, infine, avranno più chance di trovare il lavoro idoneo durante le giornate centrali. Giorni fortunati: 8, 14, 21 e 29.