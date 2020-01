Nel mese di febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere viaggiare dal segno dei Pesci (dove staziona Nettuno) all'Ariete, mentre il Sole e Mercurio cambieranno domicilio dall'Acquario ai Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Urano che rimarrà stabile in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà a sostare in Cancro e Marte sarà nell'orbita del Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Il mese di febbraio 2020 dei nati Pesci sarà presumibilmente incentrato verso la cura del proprio corpo, almeno per le prime tre settimane.

L'estetista, la parrucchiera e tutto il beauty farm saranno sicuramente entusiaste di queste effemeridi perché i nativi non baderanno a spese per avere un look mozzafiato. Favoriti, per i più sportivi del segno, anche abbonamenti in palestra o in piscina col determinato obiettivo di modellare il corpo come meglio desiderano. Facile intuire come il rapporto di coppia, anche se duraturo, possa risentire di queste mancate attenzioni dei nati del segno verso l'amato bene, che da un lato sarà lieto di avere accanto una persona curata ma dall'altro si sentirà parecchio trascurato.

I single, invece, saranno probabilmente alla spasmodica ricerca dell'anima gemella e potrebbero invaghirsi proprio del personal trainer o dell'istruttore di nuoto.

Lavoro

Da fine 2019 ad ora le faccende professionali in casa Pesci non sono state particolarmente fortunate né degnamente produttive economicamente. Il trend in febbraio non cambierà molto ma con una sostanziale differenza: potrebbero palesarsi d'improvviso nuove persone nel loro percorso professionale, alcune delle quali avranno buone chance di divenire fondamentali per la loro evoluzione lavorativa.

Quindi bisognerà tenere occhi ed orecchie ben aperti, evitando il solito sonnecchiare nativo, per non perdere alcun incontro e, di conseguenza, nessun treno professionale visto che in febbraio le rivoluzioni non accadranno, stravolgimenti che invece potrebbero giungere a fine marzo. Sarà fondamentale stringere i denti (qualche attrito lavorativo quando Venere si sposterà in Ariete sarà probabile) e provare ad essere nel posto giusto al momento giusto in modo da non mancare alcun incontro.

Gli inoccupati del segno, infine, dovranno inviare la propria candidatura durante le prime tre settimane, più favorite astrologicamente. In quel periodo, infatti, le opportunità che giungeranno ai nati Pesci saranno succulenti dal punto di vista dell'affinità con le loro doti, meno sul versante finanziario. Giorni fortunati: 18, 21, 23 e 29.