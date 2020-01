Nel mese di febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Venere viaggiare dal segno dei Pesci, dove staziona Nettuno, all'Ariete, nel frattempo il Sole e Mercurio si sposteranno dai gradi dell'Acquario al segno dei Pesci. Saturno, Giove e Plutone rimarranno stabili in Capricorno come Marte che permarrà nel segno del Sagittario. Infine Urano continuerà il suo moto in Toro, mentre il Nodo Lunare sarà in Cancro. Previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Toro.

Amore

A febbraio 2020 i nati del segno potrebbero avvertire un irrefrenabile desiderio di stabilità, intesa non soltanto nel rapporto amoroso ma anche abitativa. Le faccende di cuore, quindi, saranno presumibilmente messe sotto la lente d'ingrandimento dai nativi che vorranno capire se accanto a loro vi è la persona ideale per un duraturo rapporto amoroso. Se così fosse, ed in molti casi lo sarà grazie alla triade Saturno-Giove-Urano, non perderanno tempo nell'esternare al partner la loro voglia di procedere con lo step successivo nel menàge, rappresentato o dalla nascita di un figlio oppure da un matrimonio.

Nei casi dove il legame non passi la revisione nativa, interverrà la retrogradazione uraniana nel loro segno che li spingerà a troncare la relazione senza mezzi termini, non curandosi della durata di quest'ultima. Sarà il mese ideale, come accennato prima, anche per scegliere la casa più affine alle loro esigenze: sia se sarà una nuova dimora sia per chi volesse ammodernare l'attuale casa bisognerà non lasciarsi andare allo shopping più sfrenato per l'arredamento.

Lavoro

Nell'ambiente professionale, invece, il moto retrogrado di Urano in trigono a Giove (entrambi nel loro Elemento) potrebbero donare ai nativi una grande occasione lavorativa che, vista la possente protezione astrale di febbraio, dovrà essere colta al volo. Titubanze o perplessità dovranno lasciare spazio al più lungimirante Carpe Diem, in modo da non pentirsi di aver preso la palla al balzo quando era doveroso.

C'è da dire, però, che tale ghiotta opportunità potrebbe celare qualche rischio, facilmente aggirabile ma pur sempre uno scoglio per i nati Toro, i quali saranno poco propensi ad allontanarsi dalla loro zona di comfort. La sicurezza stantia o l'investimento rischioso sarà il principale bivio che attraverserà i pensieri nativi in questo febbraio. Gli ultimi giorni di febbraio saranno da prendere con le pinze in quanto Venere nell'avverso Ariete potrebbe portare con se un po' di nervosismo nell'ambiente professionale dove non si dovrà cedere alle provocazioni dei colleghi.

Giorni fortunati: 4, 7, 13, 19 e 21.