Lunedì 27 gennaio 2020 troveremo la Luna, Venere e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Plutone, Saturno e Giove sosteranno in Capricorno. Marte permarrà sui gradi del Sagittario come Urano che proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Sole e Mercurio saranno nell'orbita dell'Acquario ed il Nodo Lunare resterà nel domicilio del Cancro. Oroscopo favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Vergine ed Acquario.

Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nativi che, dopo la perplessità iniziale, esigeranno spiegazioni in merito sull'accaduto.

Toro: lavoro flop. La settimana sembra iniziare col piglio sbagliato nel settore professionale nativo, visto che questo lunedì sarà presumibilmente costellato di ostilità che produrranno irritanti rallentamenti.

Gemelli: sfacciati. Lunedì in cui i nativi riusciranno con estrema difficoltà a riflettere prima di proferir parola, a causa del contrasto tra i Luminari. Sarà bene porgere, invece, la massima attenzione in ogni discussione odierna perchè la gaffe sarà dietro l'angolo.

Cancro: innamorati.

Sul versante amoroso i nati Cancro quest'oggi potranno, con ogni probabilità, contare su effemeridi straordinarie capitanate dalla Luna congiunta a Venere e Nettuno ed in sestile a Giove ed Urano.

Leone: relax. Oggi i nati del segno potrebbero avvertire il bisogno di staccare la spina dalla quotidianità per ritagliare dello spazio per se stessi e tale relax li aiuterà a ricaricare le batterie.

Vergine: malinconici. Venere e Nettuno a braccetto renderanno presumibilmente la giornata dei nati Vergine pregna di vecchie nostalgie che difficilmente saranno accantonate in queste ore di Luna d'acqua.

Bilancia: stressati. Diverse incombenze pratiche potrebbero gravare sulle spalle native ed in questa giornata essere la causa principale dello stress odierno. Rimandare a data da destinarsi la maggior parte delle attività sarà l'antidoto ideale.

Scorpione: incontri. Stimolanti e con buoni sbocchi per il prossimo futuro le nuove conoscenze che potrebbero fare questo lunedì i nati del segno. Sarà bene, quindi, non declinare alcun invito.

Sagittario: mondani. Giornata in cui i nativi saranno in vena di divertimento: difatti, organizzeranno una spensierata serata assieme agli amici di sempre.

Capricorno: fiacchi. Lunedì dove i nati Capricorno potrebbero trovarsi alle prese con un deficit energetico che li costringerà, gioco forza, a rallentare i ritmi nel settore professionale ma, niente paura, è solo un decelerare momentaneo.

Acquario: parsimoniosi. Complice il severo duetto Urano-Saturno il rapporto col denaro quest'oggi in casa Acquario potrebbe risultare controverso, con i nativi che assumeranno un atteggiamento insolitamente parsimonioso.

Pesci: galanti. Previsioni astrologiche particolarmente favorevoli per il settore amoroso dei nativi che potranno dare libero sfoggio della loro galanteria, con grande soddisfazione dell'amato bene.