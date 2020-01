Sabato 1° febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed Urano transitare in Toro, mentre Venere e Nettuno sosteranno in Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno nel segno del Capricorno, così come il Sole e Mercurio che continueranno il loro domicilio in Acquario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Marte proseguirà il suo moto in Sagittario.

Oroscopo favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Bilancia e Cancro.

Cancro fuori giri

Ariete: straniti. Lo strano comportamento di un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nativi che, superata la perplessità iniziale, non perderanno tempo a chiedere spiegazioni in merito.

Toro: loquaci. Grazie al sestile tra Urano e Mercurio avvalorato dalle concilianti posizioni dei Luminari, il sabato di chi opera nel settore della comunicazione andrà a gonfie vele vista l'eccelsa loquacità di cui daranno sfoggio.

Gemelli: bugiardi. Si prospetta un sabato in cui le menzogne potrebbero saltare a galla, quindi i nativi che hanno detto qualche bugia nei giorni precedenti farebbero meglio a chiedere scusa agli interessati.

Cancro: fuori giri. Ai nati del segno, in questa prima giornata del weekend, sembrerà di prodigarsi parecchio nelle faccende pratiche ma di ricevere ben poco in cambio rispetto alla dedizione messa in campo.

Shopping per Vergine

Leone: stacanovisti. Malgrado le faccende amorose non brillino per intensità, i nati Leone potranno presumibilmente contare sulle vicende professionali in cui, invece, dimostreranno un innato stacanovismo.

Vergine: shopping. Le finanze lo permetteranno e molti decideranno di concedersi l'acquisto di un oggetto desiderato da tempo, anche se il duetto Urano-Saturno consiglia di andare cauti con le uscite economiche.

Bilancia: nervosi. Basterà una minuzia per scatenare la rabbia dei nativi, viste le posizioni astrali poco concilianti, e qualche collega potrebbe marciarci sul loro nervosismo.

Scorpione: umore flop. Imbronciati ed ombrosi tutto il giorno, alcuni potrebbero essere richiamati dal partner, che proverà a scuoterli emotivamente cercando quel sorriso, al momento spento.

Umore top per Capricorno

Sagittario: relax.

Le scorse giornate sono risultate oltremodo faticose in casa Sagittario, tanto che questo sabato rappresenterà probabilmente una sorta di isola del relax dove recuperare le energie perse.

Capricorno: umore top. Tono umorale alle stelle questo sabato che, per i nativi, avrà buone chance si rivelarsi florido anche sul versante professionale ed economico. Intuizione di un certo spessore non sono da escludere.

Acquario: egoisti. Insolitamente alle loro peculiarità, i nati del segno potrebbero peccare di egoismo specialmente nel focolare domestico. Si tratterà presumibilmente di piccoli gesti ma che daranno ugualmente un certo fastidio alla dolce metà.

Pesci: vanitosi. La cura del corpo rappresenterà con tutta probabilità il focus dei nativi, visto che alcuni saranno alle prese con parrucchieri, estetisti e, per i più fanatici, anche una prenotazione in beauty farm potrebbe non mancare.