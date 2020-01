Mercoledì 8 gennaio 2020 troveremo la Luna transitare nel segno dei Gemelli mentre Venere stazionerà in Acquario. Plutone, Saturno, Giove, Mercurio ed il Sole permarranno in Capricorno con Marte che proseguirà nel domicilio dello Scorpione. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci come il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Bilancia, meno rosee per Pesci e Cancro.

Incontri per i Gemelli

Ariete: nervosi. Nel focolare domestico il clima potrebbe non essere dei migliori aumentando, di conseguenza, il nervosismo dei nativi che non le manderanno a dire.

Toro: concentrati. La fluidità di pensiero sarà presumibilmente il piatto forte in casa Toro grazie al trigono tra la Luna e Mercurio che li farà avanzare velocemente nei progetti professionali in essere.

Gemelli: incontri. Le nuove conoscenze che i nati vivranno, con ogni probabilità, questo mercoledì avranno buone chance di diventare focosi flirt d'inizio anno.

Cancro: gelosi. Un comportamento sopra le righe del partner potrebbe mettere in allarme i nati del segno che saranno colti da un forte sentimento di gelosia che faticheranno a nascondere.

Relax per lo Scorpione

Leone: amore 'flop'. Le faccende di cuore potrebbero risentire di un clima d'insoddisfazione che si ripercuoterà sul tono umorale dei nati del segno.

Vergine: chiamate extra. Mercoledì foriero di nuove chiamate lavorative che, specialmente per i liberi professionisti, frutteranno anche un buon introito finanziario.

Bilancia: shopping. Il florido settore economico del momento farà presumibilmente optare molti nativi per l'acquisto di un abito da sera che non era passato inosservato nei giorni scorsi.

Scorpione: relax. Sebbene Marte sia nel segno, quest'oggi la Luna potrebbe mettersi di traverso 'donando' un misero bottino energetico ai nativi che non esiteranno nel dedicarsi al relax più assoluto.

Pesci sottotono

Sagittario: perplessi. Il comportamento strano dell'amato bene potrebbe rendere perplessi i nativi che, a mente fredda, esigeranno delle spiegazioni in merito.

Capricorno: responsabilità. Giornata in cui dimostreranno probabilmente di meritare un ruolo di maggior responsabilità e ciò stravolgerà in meglio sia i rapporti amorosi che lavorativi.

Acquario: galanti. L'indole galante, spesso taciuta, potrebbe emergere prepotentemente in queste 24 ore ed il partner non potrà che gradire questo miglioramento umorale.

Pesci: umore 'flop'. Il tono umorale non sarà dei migliori quest'oggi per i nati del segno che, di conseguenza, potrebbero risultare indisponenti alle persone con le quali avranno a che fare.