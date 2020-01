Le previsioni astrologiche di giovedì 9 gennaio, relative alla sfera lavorativa, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco. I Pesci otterranno dei risultati, mentre la Bilancia si potrà rilassare un po'.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la vostra cocciutaggine si dimostrerà ancora una volta determinante, la vostra forza sta nel non dare per scontate alcune situazioni all'apparenza facili. Dedicate tempo ad un progetto che al momento avevate accantonato.

Toro: riprendete in mano la vostra vita lavorativa e dimostrate di credere a quello che fate.

Sarete apprezzati solamente quando meriterete di esserlo, se non riuscite a raggiungere degli obiettivi non prendetevela con gli altri. Al momento é così..

Gemelli: la vostra consapevolezza di riuscire è molto più importante, e dominante, di quella di fallire. 'Gambe in spalla', migliorate la qualità del vostro lavoro e non temete niente e nessuno.

Cancro: la cosa che amate maggiormente é sfidare voi stessi. Non prendete, però, come un affronto personale tutte le cose che accadranno lungo il vostro percorso professionale.

Leone: avrete una bella opportunità per dimostrare quanto valete: 'testa bassa e pedalare' e sarete ripagati di tutto. Qualche piccolo imprevisto, ma niente di trascendentale, costellerà il vostro cammino.

Vergine: sarete ben presto assaliti dalla voglia di fare, le idee che avete contribuiranno a realizzare qualcosa di lavorativamente importante. Sfruttate tutte le vostre abilità.

Bilancia: prendetevi un giorno di riposo e cercate di mettere ordine nella vostra testa. Il lavoro è fondamentale ma non deve diventare stressante e deleterio.

Scorpione: il vostro posto di lavoro è ben saldo, non avete particolari problemi anche se volete raggiungere ruoli più elevati. Siete desiderosi di dimostrare a tutti che ce la potete fare.

Sagittario: avete ricevuto un'offerta che ritenete molto interessante: non fatevela sfuggire, potrebbe essere la vostra rinascita professionale.

Dovete solo capire cosa comporta lasciare il certo per l'incerto.

Capricorno: il lavoro richiede un repentino cambio di ritmo, vi state attrezzando e non vi farete trovare impreparati. Bisogna sforzarsi un po' di più e non pensare che tutto vi sia dovuto.

Acquario: calmatevi un pochino e non cercate per forza lo scontro. A breve potreste essere richiamati per chiarire qualche vostro comportamento. Usate tutto il tatto e l'educazione possibili per tirarvi fuori da questa spiacevole situazione.

Pesci: qualcosa si sta muovendo, avete lottato e state per ottenere ciò che desideravate. Dimostrate di apprazzare gli sforzi che altri stanno facendo per voi.